В Запорожской области увеличили время действия комендантского часа

Власти Запорожской области с 5 декабря увеличили время действия комендантского часа в регионе с 22:00 до 05:00. Ранее он действовал с 23:00 до 5:00.

Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, комендантский час не распространяется на автодорогу М-14 «Одесса—Мелитополь—Новоазовск» от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР. Свободный от комендантского часа режим также действует на дороге М-18 «Харьков—Симферополь—Ялта» от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Комендантский час в регионе действует с начала российско-украинского конфликта. В предыдущие годы власти Запорожской области увеличивали время комендантского часа на зимний период и сокращали его на летний период.