Медицина нового времени

В Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция, в ходе которой ведущие специалисты в области репродуктивной медицины обсудили ключевые причины роста бесплодия, современные методы его диагностики и лечения, а также подходы, которые сегодня позволяют значительно повышать эффективность программ ЭКО. Мероприятие прошло при поддержке ИД «Коммерсантъ — Северо-Запад».

Эволюция подходов

На мероприятии собрались врачи, эмбриологи и исследователи, которые ежедневно работают с самыми разными историями пациентов — от первых консультаций до момента, когда программа приводит к долгожданному результату. «Этой конференцией мы хотели сделать научно-практическую выжимку нашей работы, продемонстрировать современное видение этой темы и подсветить актуальные вопросы в области репродуктологии»,— отметил один из основателей GRANDMED Вадим Брагилев.

С экспертными докладами выступили представители клиники EmbryLife, входящей в холдинг большой медицинской экосистемы GRANDMED. Холдинг объединяет направления пластической хирургии, медицинской косметологии, цифровой стоматологии и репродуктологии, создавая комплексную систему высокотехнологичной медицины.

По словам господина Брагилева, история EmbryLife началась еще со встречи с Дмитрием Дозорцевым — врачом из Петербурга, ныне директором лаборатории эмбриологии высокой сложности в США. «Именно господин Дозорцев стал научным руководителем, идеологическим основоположником и наставником эмбриологической лаборатории EmbryLife. Под его руководством была выстроена система процессов, которая по сей день обеспечивает стабильную результативность программ ЭКО на уровне 58,2% — показатель, превышающий средний мировой уровень»,— добавил он.

Как отмечают эксперты, в современной репродуктивной медицине очень важна технологичность. Так, сегодня большую роль играет наличие инкубаторов последнего поколения, поддерживающих микроклимат с точностью до десятых долей градуса, а также микроскопов высокого разрешения и современных систем хранения биоматериала, позволяющих отслеживать развитие эмбрионов на всех этапах. Подобным оборудованием располагает и клиника EmbryLife. «Все культуральные среды проходят строгий контроль на эмбриотоксичность и максимально приближены к физиологическим условиям женского организма. Каждый этап работы лаборатории проходит под наблюдением опытных эмбриологов, которые регулярно повышают квалификацию и применяют международные стандарты»,— подчеркнул Вадим Брагилев.

Актуальные тенденции в репродуктологии

«К сожалению, сегодня не каждый протокол ЭКО заканчивается успешным зачатием и родами. Причин неудач — множество, и мы большим кругом специалистов пытаемся в них разобраться» — говорит Татьяна Корзо, врач-гематолог клиники EmbryLife.

По словам специалиста, риск тромбозов в программах ВРТ выше, чем у беременных вне этих программ, но это вовсе не делает вспомогательные репродуктивные технологии «плохими». Скорее, это подчеркивает важность комплексного обследования и индивидуальной оценки всех рисков на старте протокола.

Сегодня все больше женщин откладывают беременность на более поздний возраст, и это напрямую отражается на современной репродуктологии. По данным Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, доля женщин старше 39 лет, обращающихся в клиники репродукции, продолжает расти.

Беременность в более зрелом возрасте может быть связана с повышенным риском осложнений, таких как преэклампсия, задержка роста плода, предлежание плаценты или угроза выкидыша.

Ирина Корнеева, профессор и эксперт в области ВРТ, отмечает, что сегодня использование вспомогательных репродуктивных технологий стало более гибким и безопасным. Среди современных подходов — активное применение криоциклов и индивидуальная настройка протоколов стимуляции, которые учитывают возраст и особенности организма женщины. Особое внимание уделяется лютеиновой фазе — периоду, когда вырабатывается прогестерон, критически важный для успешного зачатия и вынашивания. При недостаточном уровне гормона или слишком короткой фазе врачи корректируют схему индивидуально, чтобы повысить шансы на рождение здорового ребенка. В таких случаях пациенты могут использовать криобанк. Так, например, в криобанке EmbryLife насчитывается более 10 тыс. единиц биоматериала. Всего же за последний год благодаря вмешательству специалистов клиники 768 женщин стали мамами, а 1535 яйцеклеток были заморожены методом криоконсервации.

Проблема «бедного ответа» и персональный подход

С ростом числа женщин, планирующих беременность в более зрелом возрасте, в клиниках репродуктологии чаще сталкиваются с особой проблемой — снижением овариального резерва. Это показатель, который отражает потенциальную способность организма к зачатию, и его снижение напрямую влияет на шансы на успешное ЭКО.

По словам Андрея Феоктистова, ведущего репродуктолога и медицинского директора EmbryLife, причины преждевременного истощения яичников могут быть разными: от генетических факторов и аутоиммунных заболеваний до последствий химио- и лучевой терапии и даже психологических факторов. Иногда причины остаются непонятными — овариальный резерв падает без очевидных предпосылок.

На практике в некоторых регионах для решения этой проблемы часто прибегают к оперативным вмешательствам, хотя многие специалисты считают такой подход необоснованным. Как отмечают эксперты, одним из более щадящих и научно обоснованных методов является аутологичная внутриовариальная инъекция плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия). «Исследования показывают, что такой подход способен улучшить функцию яичников и повысить шансы на беременность даже у пациенток с "бедным" ответом»,— указывает господин Феоктистов.

По словам Андрея Феоктистова, пациентки с «бедным» ответом относятся к одной из самых сложных групп в репродуктологии. Для многих супружеских пар использование донорских яйцеклеток — единственный эффективный вариант, но далеко не всегда приемлемый. В таких случаях PRP-терапия становится альтернативой, позволяющей повысить шанс на долгожданное материнство, сохранив при этом возможность использовать собственный биоматериал.

Понимание того, что каждая женщина уникальна, а ее потребности меняются на протяжении жизни, делает важным персональный и мультидисциплинарный подход. Как отмечают эксперты, он позволяет не ограничиваться отдельными симптомами, а выстраивать полноценную стратегию здоровья, учитывающую весь организм женщины и каждый ее жизненный этап.

Ксения Ахметжанова