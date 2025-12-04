В Ярославской области в результате аварии загорелись авто и погиб водитель

На 66-м км дороги «Ярославль – Рыбинск» в результате ДТП погиб водитель загоревшегося автомобиля Fiat. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария зафиксирована 4 декабря в 19:15 в Рыбинском округе. В ведомстве сообщили, что 49-летний водитель Fiat Bravo не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в экскаватор. После этого оба автомобиля загорелись.

«В результате ДТП водитель автомобиля Fiat от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в ГАИ.

На месте работают полицейские и следователи для выяснения обстоятельств.

Алла Чижова