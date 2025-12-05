Суд повторно приговорил экс-капитана МВД к семи годам за фейки об армии

Перовский районный суд Москвы повторно приговорил экс-полицейского Сергея Клокова (Самиэля Веделя) к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Ведель — один из первых арестованных по этой статье.

«Семь лет лишения свободы»,— написал в Telegram-канале адвокат Даниил Берман. Он уточнил, что прокурор просил назначить обвиняемому 11 лет лишения свободы.

Самиэль Ведель проработал в московской полиции более 20 лет. В марте 2022 года, по версии следствия, мужчина в телефонном разговоре критически высказался о начале военной операции на Украине. В апреле 2023 года Перовский суд Москвы приговорил Веделя к семи годам колонии. В июле 2024-го Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. В октябре 2025-го Самиэля Веделя включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.