Reuters: «Газпромбанк» и Альфа-банк запросили разрешение на работу в Индии

«Газпромбанк» и Альфа-банк подали заявки в Резервный банк Индии на получение лицензий для открытия филиалов в стране, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По информации агентства, «Газпромбанк» планирует открыть еще один филиал в Нью-Дели, где уже имеет представительство, а Альфа-банк нацелен на Мумбаи. Официальные заявления на эту тему могут прозвучать во время двухдневного визита президента России Владимира Путина в Индию, который начался 4 декабря.

Намерение российских банков открыть представительства в Индии совпало с планами Москвы и Нью-Дели увеличить торговые обороты до $100 млрд к 2030 году, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Индия остается одним из основных покупателей российской нефти.

Один филиал «Газпромбанка» работает в Нью-Дели с 2010 года. Кроме того, в стране работают представительства «Сбербанка» и ВТБ. 3 декабря 2025-го представительство в Мумбаи открыл Банк России.