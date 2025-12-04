Ульяновская область стала победителем Международной премии «Мы вместе»

В четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ, сопредседатель оргкомитета премии «Мы вместе» Сергей Кириенко вручил награду Алексею Русских, губернатору Ульяновской области, ставшей победителем волонтерского конкурса Международной премии «Мы вместе» в номинации «Субъекты Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщает оргкомитет конкурса на своей странице соцсети «ВКонтакте», «Ульяновская область создала эффективную систему волонтерства, объединившую 80 тыс. добровольцев через сеть из 13 профильных Добро. Центров и 100 волонтерских объединений», «ключевые достижения включают восстановление исторического парка силами 280 волонтеров культуры, ежегодную акцию с вручением 10 тыс. тюльпанов женщинам-ветеранам и системный сбор помощи животным».

Второе место среди регионов занял Красноярский край, где «сформирована комплексная система поддержки гражданских инициатив, объединяющая 3600 НКО и 80 тыс. зарегистрированных волонтеров. Инфраструктура включает ресурсные центры, сеть Добро. Центров и штабы #МЫВМЕСТЕ, обеспечивающие координацию деятельности». Финансовая поддержка включает гранты, субсидии, имущественную помощь и уникальные для России льготные микрозаймы.

Третье место заняла Челябинская область, создавшая комплексную систему поддержки гражданских инициатив, объединившую 8300 НКО и 233 тыс. волонтеров с финансированием программ свыше 1 млрд руб. в 2025 году через грантовые механизмы и налоговые льготы. Системный подход позволяет развивать культурные инициативы и создавать равные возможности для самореализации молодежи.

Второе место в номинации «Код милосердия» заняла ульяновская некоммерческая организация «СТАТУСПРО» с проектом «Путь к здоровью» для ветеранов СВО.

Андрей Васильев, Ульяновск