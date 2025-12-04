В Индии женщина утопила трех девочек и собственного сына из зависти к их красоте

За последние два года 32-летняя жительница Индии по имени Пунам утопила четверых детей, включая собственного трехлетнего сына. Власти страны заявили, что женщина совершила убийства из зависти к красоте детей, передает India Today.

Суперинтендант полиции округа Панипат Бхупендер Сингх заявил на пресс-конференции, что обвиняемая преследовала детей в своей семье и семьях дальних родственников с 2023-го по 2025 год. «Обвиняемая, похоже, психопатка. Она считала, что ни один ребенок в ее семье не должен быть красивее, чем она»,— сказал он.

На допросе Пунам призналась во всех четырех убийствах. Полиция описала ее как высокообразованную женщину со степенью магистра политологии. Источники издания сообщили, что она тщательно планировала убийства и после каждого из них демонстрировала спокойствие.

О убийствах детей стало известно в декабре этого года после смерти шестилетней племянницы Пунам во время свадебного торжества в деревне Наулакха. Полиция обнаружила тело в ванне с водой. Комната была заперта снаружи, что исключало вероятность случайного утопления. Записи с камер подтвердили, что Пунам находилась на месте происшествия.

Первое убийство Пунам совершила в 2023 году в деревне Бхавар. Там женщина, предположительно, утопила девятилетнюю дочь своей невестки. Чтобы избежать подозрений, она убила своего трехлетнего сына и выдала смерть обоих детей за несчастный случай. В августе 2025-го она аналогичным способом убила пятилетнюю дочь своей двоюродной сестры в деревне Севах.