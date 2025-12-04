Моди подарил Путину копию русскоязычную копию «Бхагавадгиты»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию одной из частей древнеиндийского эпоса «Бхагавадгита» на русском языке. Об этом сообщил глава индийского правительства.

«Подарил копию Гиты на русском языке президенту Путину. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру»,— написал Нарендра Моди на своей странице в X.

«Бхагавадгита» представляет собой священную «песнь» из древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Ее содержание оформлено как философская беседа между богом Кришной и воином Арджуной, которая происходит накануне решающей битвы между кланами Пандавов и Кауравов.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. Нарендра Моди лично встретил президента у трапа самолета на авиабазе Палам. Главы России и Индии пожали руки при встрече и обнялись. После этого они сели в автомобиль индийского Нарендры Моди.

