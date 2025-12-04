Правительство продлило разрешение «Герофарму» на выпуск аналогов «Оземпика»

Правительство России продлило до конца 2026 года лицензию компании «Герофарм» на выпуск аналогов препарата для лечения диабета и снижения веса «Оземпик» без согласия правообладателя — датской фармкомпании Novo Nordisk. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования актов.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года. Выдачу лицензии также подтвердили «Ъ» в «Герофарме».

В конце 2023 года правительство выдало на год «Герофарму» и «Промомеду» разрешения на выпуск аналогов «Оземпика» без согласия Novo Nordisk. Аналогичную лицензию в ноябре 2024 года получила компания «ПСК Фарма».

По данным DSM Group, продажи «Семавика» — аналога «Оземпика» от «Герофарм» — в российской фармрознице в январе—сентябре составили 13 млрд руб., в 2,8 раза больше год к году. 3 декабря «Ъ» сообщили в «Герофарме», что вывели препарат на третий зарубежный рынок. Теперь препарат продается в Парагвае под маркой Somero.

Виктория Колганова