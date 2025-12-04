Четыре страны объявили о бойкоте «Евровидения-2026» из-за участия Израиля

Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды отказались от участия в «Евровидении-2026», передает Reuters. Они объявили бойкот конкурсу после того, как члены Европейского вещательного союза (EBU) подтвердили, что Израилю разрешено в нем участвовать.

О бойкоте «Евровидения» страны сообщили в эфире государственных телерадиокомпаний. Голландская телекомпания AVROTROS заявила, что участие в конкурсе «несовместимо с общественными ценностями», которые она разделяет. Испанская компания RTVE выразила «серьезные сомнения» по поводу допуска к конкурсу израильской телекомпании KAN. Председатель совета директоров RTV Slovenia Наталия Горшчак заявила, что Словения отказывается от участия в конкурсе «от имени 20 тыс. детей, погибших в Газе».

Сегодня Европейский вещательный союз подтвердил, что Израиль будет участвовать в «Евровидении-2026». В пресс-релизе отметили, что члены союза продемонстрировали «явную поддержку реформам, направленным на укрепление доверия и защиту нейтралитета» конкурса. Закрытое заседание EBU прошло в Женеве. До этого союз получал предупреждения от некоторых стран о массовом бойкоте конкурса в случае, если Израиль будет участвовать в «Евровидении» в этом году. Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил EBU за его решение и заявил, что его страна «достойна быть представленной на всех сценах мира».