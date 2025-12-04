Средства Kottur разработаны с использованием растительных масел, экстрактов, витаминов A и E, а флаконы выполнены с градиентом и тактильно комфортным напылением. В линейке — косметика для всех типов кожи, включая продукты для лица, тела и волос: увлажняющие кремы, мягкие очищающие средства, масла и продукты для ежедневного ухода. Бестселлеры бренда: крем с мочевиной, парфюмированные кремы для тела, увлажняющий крем для лица, крем-воск от трещин.

