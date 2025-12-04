Свердловские власти выделили 2,5 млн рублей на поддержку молодых аграриев

В Свердловской области на выплаты «подъемных» начинающим агрономам, ветеринарам и механизаторам дополнительно выделили 2,5 млн руб. Соответствующее решение было принято на очередном заседании областного правительства, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. «Итого на эти цели будет направлено 5,4 млн руб. — это в два раза больше, чем в 2024 году»,— написал он.

Глава региона отметил, что средства в размере 200 или 300 тыс. руб. в зависимости от образования могут получить молодые специалисты, которые будут работать на сельхозпредприятиях в малых городах и селах. «Таким образом, мы "омолаживаем" и закрепляем кадры в сельских территориях»,—добавил губернатор.

«Подъемные» молодым аграриям на Среднем Урале выплачиваются с 2017 года. На получение субсидии могут претендовать молодые специалисты до 35 лет, которые работают в организациях агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйствах не менее трех лет.

Полина Бабинцева