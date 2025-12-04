Квартирный допрос

Московский райсуд на месяц продлил срок ареста бывшему управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиненному в растрате. Следствие полагает, что в 2023 году чиновник незаконно организовал ремонт муниципальной квартиры для заместителя губернатора Юрия Ильина. Работы обошлись в 5,3 млн руб. из областного бюджета. Обвиняемый не признал вину и в апреле был переведен под домашний арест. Однако он нарушил его условия и вновь оказался в СИЗО. По данным следствия, Юрий Бортников звонил родным и выходил из квартиры за алкоголем. Бывший чиновник настаивает, что он не покидал квартиру, а браслет, контролирующий передвижения домашнего арестанта, был неисправен — его трижды меняли.

Бывший замруководителя управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников

Фото: Правительство Нижегородской области

Московский райсуд рассмотрел ходатайство о продлении ареста бывшему и.о. главы управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Его обвинили в растрате с оплатой ремонта муниципальной квартиры площадью 150 кв.м. на улице Славянской. Она предназначалась для проживания заместителя губернатора Юрия Ильина. Как полагает следствие, в 2023 году Юрий Бортников незаконно потратил 5,3 млн руб. из областного бюджета на улучшение жилищных условий руководителя ради «благоприятных последствий для себя». Управделами области арендовал квартиру у городской администрации, и фигурант неправомерно израсходовал бюджетные средства на ремонт жилья, не принадлежавшего государству. При этом управляющий делами лично контролировал ремонт, следует из обвинения.

Обвиняемый склонен трактовать свои действия скорее как нецелевое расходование бюджетных средств: областному правительству не хватало служебного жилья, и квартиры приходилось просить в оперативное управление у администрации Нижнего Новгорода.

Тем самым управделами экономило на аренде жилья у частных лиц. Близкие к следствию собеседники «Ъ-Приволжье» утверждают, что квартира находилась в долгосрочной аренде с правом ремонта и была непригодна для проживания. Позднее мэрия передала ее в областную собственность, однако право на недвижимость еще не было оформлено.

Юрия Бортникова за этот дорогостоящий ремонт задержали 11 февраля и арестовали. В апреле его перевели под домашний арест, однако в конце ноября он вновь был арестован. Следствие убедило суд в том, что обвиняемый без разрешения следователя общался с родственниками по телефону, покидал жилище и якобы угрожал «наступить на горло» сотруднику ФСБ. В частности, бывший чиновник во время домашнего ареста выходил в магазин за алкоголем, отметил следователь, попросив продлить срок ареста.

Юрий Бортников и его защита отрицали доводы о нарушениях условий домашнего ареста.

По словам обвиняемого и его защитника, сотрудникам ФСБ никто не угрожал, а показания электронного браслета свидетельствуют о том, что экс-чиновник не покидал квартиру.

Обвинение в растрате Юрий Бортников не признал, его защита подчеркнула, что ремонтировалась ведомственная, а не личная квартира. То есть хищения не было и уголовное дело возбуждено незаконно, считает адвокат Михаил Гаранин.

Срок содержания Юрия Бортникова под стражей истекал 9 декабря, и следствие заранее вышло в суд с ходатайством о продлении содержания обвиняемого в СИЗО на месяц. По данным следствия, обстоятельства для ареста не отпали, расследование не завершено, и действиям обвиняемого необходимо дать окончательную оценку с учетом собранных доказательств по делу. Наконец, бывший управделами может скрыться от суда и следствия и повлиять на других лиц, возможно причастных к преступлению, полагает следствие.

Юрий Бортников и его защита отрицали эти доводы. Тем не менее суд оставил бывшего управделами в следственном изоляторе до 9 января 2026 года — Новый год он встретит в тюрьме.

Владимир Зубарев