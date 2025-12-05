С цифрой по жизни

Развитие технологий и курс на всеобщую цифровизацию ставят перед государством сложную задачу повышения цифровой грамотности населения, отмечают эксперты АНО «Цифровая экономика» в исследовании по этой теме. Среди выдвинутых ими предложений — разработка профильной госпрограммы и создание Национальной стратегии развития цифровых навыков. Перспективным выглядит использование государством «мягкой силы» — обучение работников усилиями стимулируемых к этому работодателей.

Населению приходится сталкиваться с новой цифровой реальностью все чаще

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «Белой книгой цифровой грамотности» — исследованием, подготовленным экспертами АНО «Цифровая экономика» (служит площадкой для диалога бизнеса и органов власти в этой сфере). Работа содержит обзор ключевых инициатив по теме цифровой грамотности в России и в мире, рекомендации по ее повышению, а также анализ региональных, возрастных и гендерных различий в уровне соответствующих навыков населения. Под цифровой грамотностью авторы подразумевают набор знаний, навыков и установок, позволяющих человеку безопасно, эффективно и критически использовать соответствующие технологии, инструменты коммуникации и сети в своей работе, учебе и повседневной жизни.

Среди предложенного экспертами — создание профильной национальной стратегии и госпрограммы, а также улучшение кадровой политики для цифровой трансформации (введение KPI по цифровой грамотности для управленцев в регионах, модернизация системы оценки компетенций госслужащих).

Предложено также поощрять работодателей проводить внутреннее обучение «цифре» и оплачивать соответствующее внешнее образование своих сотрудников. Таким образом, речь идет об использовании государством «мягкой силы» для повышения цифровой грамотности работников усилиями работодателей.

Рекомендации опираются на мировой опыт, в частности Евросоюза. «Предложения по корпоративному обучению основаны на опыте мировых корпораций, осуществляющих масштабные программы развития цифровых навыков своих сотрудников (пример — Amazon)»,— пояснили “Ъ” в АНО ЦЭ. Кроме того, обобщены меры, реализуемые в РФ на региональном и муниципальном уровне: волонтерские проекты, поддержка обучения пожилых людей и другие. «Они заслуживают внимания и масштабирования»,— отметили в АНО.

«Обучение цифровым дисциплинам является обязательным и представляет собой программы различной направленности и нескольких уровней сложности — базового, среднего и продвинутого»,— рассказали “Ъ” в компании «Северсталь — Центр единого сервиса». В МТС также сообщили об обучении сотрудников новым навыкам с привлечением внутренних и внешних экспертов. Как отметили в пресс-службе компании, это позволяет сохранять эффективных работников и поддерживать конкурентный уровень их компетенций. «Если компаниям будут компенсироваться расходы на обучение работника, это станет дополнительным стимулом внедрения таких практик. Но остается открытым вопрос функционирования механизмов и фондов компенсации»,— отметили в компании.

Очевидно, что повышение уровня цифровых навыков населения необходимо властям для реализации планов цифровой трансформации экономики.

«Цифровые решения, какими удобными они бы ни были, требуют определенных знаний и навыков,— сказали “Ъ” в Минцифры.— Важно, чтобы наряду с усилиями государства пользователи также серьезно подходили к правилам безопасного поведения в сети». Для популяризации этих правил государством сейчас активно продвигаются программы повышения цифровой грамотности, напомнили в министерстве.

«Цифровые технологии в России активно развиваются, но важно помнить, что за ними всегда стоит человек. Чтобы они были "помощником" граждан, а не "врагом", и приносили больше пользы, чем рисков, необходимо уметь их грамотно использовать. В этой связи важно не только уделять внимание развитию инноваций, но и повышению цифровой грамотности населения»,— прокомментировали «Ъ» в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Так, по словам собеседника «Ъ», государство уже реализует ряд проектов по совершенствованию цифровых навыков россиян, к примеру для школьников запущены онлайн-курсы «Код будущего», для студентов работают «цифровые кафедры», для госслужащих — программы повышения квалификации по работе с искусственным интеллектом. Особое внимание правительство уделяет кибербезопасности, добавляют в аппарате чиновника. Необходимо продолжать совершенствовать существующие механизмы и расширять их охват, уделяя особое внимание уязвимым категориям населения и удаленным территориям — это позволит обеспечить равный доступ всех граждан к преимуществам цифровой экономики, говорит собеседник «Ъ».

Венера Петрова