Жалоба все стерпит

Обращение в органы власти через их официальные сайты не может рассматриваться как публичное распространение клеветы, даже если в нем содержится неподтвержденная информация. Это следует из опубликованного 4 декабря постановления Конституционного суда по делу россиянки, чья жалоба стала поводом для возбуждения в отношении нее уголовного дела. Эксперт надеется, что разъяснение снизит риски необоснованного привлечения к ответственности.

В своем постановлении Конституционный суд (КС) напомнил, что само по себе обращение в органы власти, даже с учетом возможного риска причинения вреда лицам, с которыми связана содержащаяся в обращении информация, не может рассматриваться как ее неправомерное распространение. Обращение, направленное в форме электронного документа, если оно предполагает переписку только с конкретным адресатом, также не считается публичным распространением информации и не должно приводить к усилению уголовной ответственности за клевету, говорится в решении.

Поводом для проверки ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении) стала жалоба жительницы Московской области Лилии Роговой, которую оштрафовали на 600 тыс. руб. за попытку пожаловаться на соседку по таунхаусу. В своем обращении (оно было направлено в администрацию президента, Госдуму, районную администрацию, областному уполномоченному по правам человека, а также в партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР) она просила провести проверку действий районного депутата Нины Гинтовой и ее сына Дениса Гинтова, который возглавляет комитет по управлению муниципальным имуществом Одинцовской горадминистрации. Они, по мнению госпожи Роговой, использовали свое должностное положение, чтобы добиться пересмотра в свою пользу границ принадлежащего ей земельного участка. Также по инициативе райадминистрации в отношении заявительницы проводились многочисленные проверки.

Однако в итоге в 2023 году самой госпоже Роговой было предъявлено обвинение в клевете: мать и сын Гинтовы посчитали, что ее обращения в государственные и общественные организации порочат их честь и достоинство, а также подрывают репутацию. Мировой судья Одинцовского судебного участка №163 Анна Елисеева с ними согласилась, постановив в приговоре, что депутат и чиновник действительно инициировали в отношении соседки гражданские иски, но это не противозаконно. А вот заявительница в своих жалобах распространила заведомо ложные сведения, которые причинили пострадавшим моральные и нравственные страдания. Причем сделала она это публично и с использованием сети Интернет, ведь письма в организации отправлялись по электронной почте, подчеркнула судья.

КС в своем решении напомнил, что закон предоставляет гражданам достаточно широкие возможности при реализации конституционного права на обращение в госорганы — в частности, предполагаемое нарушение прав необязательно должно быть подтверждено конкретными фактами. Обжалование или критика действий должностных лиц или политических деятелей предполагает более высокий уровень допустимости сообщаемой информации, отмечается в решении суда. Это обусловлено тем, что деятельность указанных лиц носит публичный характер и может стать объектом критики. Если же власти предусматривают возможность информационного взаимодействия с гражданами через официальные интернет-сайты, то сами власти и должны исключить доступ неопределенного круга лиц к таким обращениям.

В итоге КС решил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, так как не допускает оценки переписки с органами власти через официальные средства коммуникации в качестве публичного распространения информации. Дело заявительницы, указал суд, подлежит пересмотру.

«Мы очень рады, что КС нас услышал и выявил очевидные противоречия в этом деле»,— сказала “Ъ” адвокат заявительницы Мария Суркова. По ее словам, Лилия Рогова обязательно будет добиваться полной реабилитации, а также возмещения морального и материального ущерба: помимо прочего, она провела четыре месяца под домашним арестом.

Как отмечает старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова, КС в своем решении сформулировал четкие критерии того, что следует считать публичным распространением информации в случаях, когда речь идет об обращениях в органы власти. И переписка даже с несколькими адресатами через официальные каналы таковым не считается, указывает госпожа Даова. Подобное разграничение, по ее мнению, повышает предсказуемость правоприменения, устраняя риски необоснованного привлечения к ответственности.

Анастасия Корня