Картинки смазались

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Snapchat на территории России. В ведомстве заявляют, что она использовалась для мошенничества и организации терактов. По словам аналитиков, приложение не пользовалось большой популярностью в России, тем не менее запрещенный контент в приложении действительно не выявлялся системами его поиска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роскомнадзор 4 декабря заблокировал Snapchat на территории РФ. «Snapchat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан»,— заявило ведомство, ссылаясь на данные правоохранительных органов. Ранее 4 декабря Роскомнадзор заявил, что заблокировал в России Facetime.

Snapchat — соцсеть для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Концепция сервиса заключается в том, что изображения, которые публикуют пользователи, доступны лишь ограниченное время. Snapchat первым внедрил такую функцию, после чего другие соцсети и мессенджеры реализовали у себя похожий функционал в разделах «сторис». По итогам сентября 2025 года Snapchat входил в топ-10 мобильных приложений по числу установок в РФ в категории «социальные сети», отмечало отраслевое издание NewMedia со ссылкой на данные сервиса Apptica. Количество скачиваний приложений (iOS и Android) составило 2,01 млн, в рейтинге сервис занимал восьмое место. Последние данные об аудитории сервиса в РФ Mediascope публиковала два года назад, тогда Snapchat ежедневно (DAU) в России пользовались более 1,5 млн человек. Месячная аудитория в мире в апреле 2025 года превысила 900 млн человек.

Snapchat в России был нишевой платформой с аудиторией около 1,5–2 млн активных пользователей в месяц, в основном это молодежь в возрасте 18–25 лет, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. После блокировки ряда мессенджеров заметного перетока в Snapchat не произошло, добавляет он. «Рекламный рынок Snapchat в РФ оставался минимальным — 100–150 млн руб. в год, в основном бренды fashion, beauty, lifestyle и кампании под молодую аудиторию»,— рассказывает эксперт.

Snapchat был не очень популярен в России, однако резкий рост аудитории сервиса произошел в декабре 2022 года после закрытия приложения Zenly (оно позволяло пользователям отслеживать местоположение друзей на карте в режиме реального времени и видеть их статус), говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Сервис пользовался определенной популярностью в 2017–2018 годах. В России он был удобен для общения с иностранцами, среди которых данный сервис был более востребован, особенно в США»,— добавляет Тимофей Воронин.

Запрещенный контент в Snapchat не выявлялся системами его поиска, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Тем не менее в России громких случаев мошенничества в Snapchat не зафиксировано, рассказывает собеседник “Ъ” на рынке информационной безопасности. «Роскомнадзор последовательно блокирует доступ к площадкам, не подконтрольным российским властям. Формально это можно объяснить заботой о гражданах, так как с помощью таких площадок возможна организация терактов»,— продолжает он.

«С использованием таких сервисов возможны самые разные противоправные действия, например маскировка трафика, когда работает прокси-пул для звонков мошенников, а сами они находятся не на территории РФ, то есть вне юрисдикции правоохранительных органов. При этом сервисы позволяют “прятать” довольно большой трафик, и вычислить эту вредоносную активность очень сложно, а порой и невозможно»,— говорит эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров.

Алексей Жабин, Варвара Полонская, Филипп Крупанин