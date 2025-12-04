Путин поручил подготовить к марту предложения по увеличению закупок рыбы

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 марта 2026 года предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Правительству при подготовке предложений необходимо обратить внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии, следует из текста документа.

Владимир Путин также поручил к 25 декабря этого года проработать вопрос о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды водных биоресурсов. Цель меры — стимулирование производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.

Кроме того, по поручению президента правительство должно разработать и утвердить дорожную карту судоремонтной базы и обновления судов, которые осуществляют промышленное рыболовство, на период до 2036 года. Поручение должно быть выполнено к 30 марта 2026 года.