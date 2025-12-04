Чем известен бывший глава ЦБ Сергей Дубинин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Дубинин

Сергей Дубинин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергей Константинович Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. В 1973 году окончил экономический факультет МГУ.

С 1974 по 1975 год — секретарь комитета комсомола экономического факультета МГУ. В 1973–1991 годах работал в МГУ, прошел путь от младшего научного сотрудника до доцента кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей.

В 1991 году работал экспертом аппарата президента СССР Михаила Горбачева. С 1992 по 1993 год был зампредом государственного комитета по экономическому сотрудничеству с государствами—членами СНГ. В 1993–1994 годах — первый заместитель министра финансов Бориса Федорова, одновременно был полпредом в совете Межгосударственного банка. В 1994 году являлся председателем комиссии при правительстве по вопросам кредитной политики.

С 26 января по 12 октября 1994 года исполнял обязанности министра финансов в правительстве Виктора Черномырдина. C 1994 по 1995 год — первый зампред правления банка «Империал». В 1995 году входил в состав правления «Газпрома».

В 1995–1998 годах — председатель Центрального банка. Ушел в отставку через месяц после объявления Россией дефолта. В марте 1996 и в июле 1997 года пережил два покушения: неизвестные обстреляли окна его квартиры.

С 1998 по 2001 год был зампредом правления «Газпрома». В 2001–2004 годах — зампред правления РАО «ЕЭС России». Одновременно в 2002–2004 годах являлся председателем совета директоров ЗАО «Северо-Западная ТЭЦ». С 2004 по 2008 год — член правления РАО «ЕЭС России», с 2005 года был финансовым директором компании.

С октября 2008 года — член совета директоров АО «ВТБ Капитал». Одновременно в 2008–2011 годах входил в совет директоров банка «Держава». С 2009 по 2015 год был членом наблюдательного совета ОАО «АК “Алроса”». В 2011–2014 годах — член совета директоров ОАО «Финансовая корпорация “Открытие”». С января 2011 года являлся советником АО «ВТБ Капитал», занимался анализом финансово-хозяйственной деятельности компании, в 2011–2020 годах был членом наблюдательного совета компании, а в 2016–2017 годах — и. о. председателя наблюдательного совета банка. С 2014 по 2023 год — завкафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета МГУ.

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Бюджетно-финансовое регулирование экономики и его воздействие на конкурентоспособность национального хозяйства капиталистических стран».