Умер бывший глава Банка России Сергей Дубинин

Бывший глава Банка России и экономист Сергей Дубинин умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Дубинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Дубинин руководил Центробанком с 1995 по 1998 год. «На этом посту Сергей Константинович внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны»,— сообщили в ЦБ.

Сергей Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. В 1973 году он окончил экономический факультет МГУ, а с 1981 по 1991 годы был доцентом кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета университета.

Кандидатуру Сергея Дубинина на пост председателя Центробанка 15 ноября 1995 года представил бывший президент России Борис Ельцин. Уже 22 ноября господин Дубинин был утвержден в этой должности. При его руководстве Центробанк и правительство объявили о дефолте в августе 1998 года, после чего Сергей Дубинин был освобожден от должности.