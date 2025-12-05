Модернизация градусника

Банк России, как и другие монетарные регуляторы, придает большое значение оценке инфляционных ожиданий — они сильно влияют на поведение граждан и бизнеса и их экономические решения при заданном уровне процентных ставок. Опубликованный недавно рабочий доклад аналитиков ЦБ — сложная работа о возможностях более «тонкой подстройки» сбора опросных данных с учетом образовательных, психологических и личных особенностей респондентов. Авторы указывают, что изменения в занятости и доходах, смена поведенческих моделей респондентов опросов после 2022 года, информационный «перегруз» и т. п. могут привносить дополнительный шум в измерения инфляционных ожиданий, а последние являются одним из главных ориентиров для решений ЦБ в денежно-кредитной политике.

Исследовательский доклад «Вмененные инфляционные ожидания», подготовленный широким кругом авторов—сотрудников Банка России, описывает проблематику измерения опросных показателей, на которые опирается регулятор при определении мер денежно-кредитной политики (ДКП) — инфляционных ожиданий (представлений населения о будущей динамике потребительских цен) и наблюдаемой инфляции. Рамкой для исследования, очевидно, выступает ситуация, в которой Банк России оказался после шока 2022 года, включая ослабление реакции инфляции на ключевую ставку. Обсуждаемая «тонкая настройка» опросов, которые являются источником данных для моделей,— это попытка предложить инструменты для более гранулированного учета изменений восприятия ценовой ситуации в РФ населением.

Вопрос о формировании ожиданий будущей инфляции, как и более широкий вопрос реакции экономики на действия денежных регуляторов, обсуждается в мире более 150 лет и хрестоматийного решения не имеет, признают авторы. При этом ЦБ всегда настаивал на том, что для решений о ДКП в первую очередь важна сопоставимость экономических показателей, на которые эти решения опираются, и что для него важны не абсолютные цифры в моменте, а тренды, которые видны, если измерения проводятся по неизменным методикам на протяжении длительных периодов.

Для решения авторы опираются на серию «экспериментов на себе» в сопоставлении с данными, полученными по стандартным протоколам: работа, в частности, сравнивает опросы об инфляционных ожиданиях в трех регионах Сибири с сопоставимыми по времени «крауд-опросами» самих сотрудников Банка России. Последние дают авторам возможность проверить ряд гипотез о том, как воспринимаются вопросы, как принимаются решения об ответах, какая форма доступнее для каких категорий граждан и как собрать наиболее адекватно отражающие экономическую ситуацию формулировки, блоки вопросов и постановку опроса, не нарушая при этом статистической достоверности ответов. Де-факто речь идет об учете индивидуальных особенностей аудитории в «неразрушающей модернизации» измерения инфляционных ожиданий.

Практической иллюстрацией того, чем занимаются аналитики ЦБ, может служить наблюдение, что предложение выбрать диапазон «инфляции через год» в процентах респонденту, который не знает, что такое процент, или «не мыслит такими категориями», дает «мусорные» данные, что, по мнению авторов исследования, может быть исправлено заменой вопроса на вопрос о том, насколько подорожает тот или иной товар в рублях, и затем сборкой и расчетом агрегированных показателей по «корзине массового спроса». Эта расчетная наблюдаемая и ожидаемая динамика цен корзины товаров и есть «вмененная» наблюдаемая инфляция и «вмененные» инфляционные ожидания.

Однако уже здесь начинаются парадоксы: оценки инфляции и будущего роста цен «в рублях» ощутимо выше оценок «в процентах», зависят от сложности вопроса, размера корзины (ответы на вопросы о том, насколько подорожают конкретные товары и насколько подорожает их набор ценой 1 тыс. и 10 тыс. руб., дают очень разные результаты) и даже от динамики доходов респондентов (люди с растущим доходом закладывают в оценки инфляции удорожание собственного потребления). Еще одна иллюстрация той же проблематики — финансово грамотные респонденты, как правило, имеют более низкие инфляционные ожидания, что в том числе в каких-то случаях может объясняться, например, обратной связью, так называемым стратегическим поведением респондента: отвечая на вопрос об ожиданиях, они понимают, что заниженный ответ при прочих равных может тянуть ставку ЦБ вниз.

В силу сложности задачи готовых решений доклад не содержит, выступая приглашением к дискуссии и при этом обозначая желание исследовать и вопросы балансировки учета особенностей «массовой психологии» в опросах с научными методами трактовки и последующего использования полученных ответов в математических моделях, на которые опираются решения ДКП.

Олег Сапожков