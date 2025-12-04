«Бетсити Парма» победила БК «Пари НН»

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке обыграла «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в упорной борьбе, гости лидировали почти до конца встречи, но в итоге пермский баскетбольный клуб все же вырвал победу на последних минутах со счетом 93:85. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 19 очков, четыре подбора и пять передач.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В следующем туре регулярного чемпионата «Бетсити Парма» сыграет на выезде с московским ЦСКА.