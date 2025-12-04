Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде СССР

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что поиск виновных в распаде СССР бессмысленен, поскольку сама система была нежизнеспособной.

«Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать»,— сказал господин Путин, отвечая на вопрос о причинах распада Советского Союза.

Президент подчеркнул, что важно не искать конкретных виновных, а сосредоточиться на создании новой системы, способной не только защищать себя, но и развиваться. По мнению Владимира Путина, такая система должна быть самодостаточной, автономной и эффективной.

В октябре Владимир Путин заявлял, что распад СССР был связан с позицией руководства страны в то время. По его словам, власти стремились избавиться от «идеологической конфронтации» с западными странами.