Нацизм с выдержкой

В Санкт-Петербурге арестовали бригадира-ремонтника железнодорожных путей Сергея Нетронина, которого правоохранительные органы считают участником печально знаменитой неонацистской банды Боровикова-Воеводина, известной по громким нападениям на иностранцев в нулевые годы. На счету группировки множество резонансных смертей, включая расправу над ученым Николаем Гиренко и сенегальцем Самбой Лампсаром. Задержанному силовиками предполагаемому экс-скинхеду вменяют убийство северокорейца Ким Хен Ика в 2003 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Сергей Нетронин

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемый Сергей Нетронин

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей Сергея Нетронина, который обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В главном управлении МВД России по региону уточнили, что оперативники вышли на фигуранта в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Речь идет про резонансную расправу участниками «Боевой террористической организации» (БТО, она же банда Боровикова-Воеводина) над 42-летним гражданином КНДР Ким Хен Иком, которая произошла более двух десятков лет назад в центре города.

«В результате реализации комплекса оперативно-следственных мероприятий полицейские воссоздали картину случившегося. Установлено, что убийство было совершено на почве расовой ненависти участниками националистической группировки, действовавшей в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге»,— сообщили в главке.

Тело северокорейца с более чем двадцатью ножевыми ранениями было найдено 14 декабря 2003 года во дворе дома № 18 на улице Марата.

«Используя ножи, металлические трубы, камень, а также руками и ногами нанесли множественные удары по различным частям тела К., причинив ему множественные колото-резанные ранения тела и иные повреждения, от которых потерпевший скончался»,— сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Сергей Нетронин вину не признал. Просил домашний арест или запрет определенных действий, но Ленинский райсуд в поблажках фигуранту отказал, избрав ему срок меры до февраля следующего года.

Этот чудовищный эпизод, к сожалению, стал всего лишь одним из череды подобного рода инцидентов, которые были на счету группировки Алексея Воеводина (известного по кличке «Сделано в России» или СВР) и Дмитрия Боровикова (Кислый). Неонацисты, согласно материалам дела, имея опыт участия в экстремистских формированиях Mad Crowd и «Шульц-88», создали банду в 2003 году. За три года существования скинхеды совершили многочисленные вооруженные нападения на приезжих. Именно с ней связывают пик разгула ультраправых радикалов в городе.

Изучив окружение Кислого, следствие пришло к выводу, что БТО состояла из осколков всевозможных наци-группировок, которых объединяло желание бороться с инородцами.

Скинхедам было предъявлено обвинение в нападении на граждан Армении Эламиряна Маквела и Лиану Туманян; в покушении на убийство нигерийца Омордиона Лавренсе (свыше 30 ножевых ранений); убийствах Ким Хен Ика, Ростислава Гофмана и Алексея Головченко, этнографа Николая Гиренко и сенегальца Самбы Лампсара. Одному из ультраправых, Малюгину, также вменили убийстве гражданина Узбекистана Рашида Суюнова в 2006 году.

В итоге Алексей Костраченков получил 18 лет строгого режима, 12 лет — Сергей Румянцев, 11 лет и 6 месяцев — Роман Орлов, 8 лет — Андрей Костраченков, Денис Харчев — 7 лет, Евгений Закалистов — 5 лет общего режима. Андрей Малюгин и Павел Гусев были оправданы в полном объеме, ранее присяжные посчитали их невиновными. Николай Павленко, Андрей Конаков, Дмитрий Ерофеев и Ярослав Воробьев получили условные сроки.

СВР в 2011 году был (так же, как и еще один член группировки — Артем Прохоренко) осужден на пожизненное лишение свободы и был этапирован в ямальскую колонию особого режима ИК-18 «Полярная сова». Там некоторое время он сидел в одной камере с петербургским серийным убийцей Дмитрием Вороненко, которого сильно избил. Кислый был застрелен полицейскими при задержании в 2006 году.

Андрей Кучеров