Богатые богатеют

Количество долларовых миллиардеров в мире за год увеличилось на 287 человек. Согласно исследованию швейцарского банка UBS, 91 человек из этого списка свое состояние унаследовали. В ближайшие 15 лет, по оценкам аналитиков, миллиардеры оставят потомкам около $6 трлн.

В каких регионах состоятельных людей прибавилось больше всего и на чем они разбогатели? Подробности в справке “Ъ FM”:

Всего в мире насчитывается около 3 тыс. долларовых миллиардеров: примерно 2,5 тыс. мужчин и 374 женщины. Их совокупное состояние составляет почти $16 трлн. За год показатель увеличился на 13%. Рост активов обусловлен успехом новых бизнесов в самых разных сферах: от маркетинга и генетики до энергетики и инфраструктуры. Почти треть мирового списка миллиардеров (924 человека) составляют представители США, их состояние выросло на 18%, до $6,9 трлн. На втором месте — Азиатско-Тихоокеанский регион с общим состоянием миллиардеров в $4,2 трлн. Примерно такое же общее состояние у миллиардеров в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. По отраслям сильнее всего выросло состояние миллиардеров, связанных с производством, — на 27%. В IT-секторе активы также увеличились почти на четверть, в финансах — плюс 17%, а в сфере потребительских товаров и ритейла рост составил около 5%.

В отчете UBS отдельно Россия не упоминается. Но в конце октября компания Altrata опубликовала свой рейтинг долларовых миллиардеров за 2024 год. В нем Россия попала на четвертую строчку и догнала Великобританию. По данным аналитиков, в стране 128 миллиардеров, а их совокупное состояние оценивается в $457 млрд.

Большинство из них связаны с сырьевым сектором, констатирует генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Это связано с интеллектуальной собственностью. Также продвижение по социальному лифту стало намного проще везде, в России в том числе. Все русские олигархи — это ресурсные, рентные миллиардеры. Можно увидеть, что в списке Forbes они далеко не на первых строчках. А Павел Дуров, у которого окупается Telegram или нет, никто не знает, уже в первой десятке российского Forbes. В следующем году, я думаю, количество миллиардеров может еще вырасти.

Увеличивается число богатых людей, связанных с производством. Это в первую очередь китайцы, потому что Китай стал не просто фабрикой, а частью мировой производственной цепочки, без которой вообще ничего нельзя сделать. Промышленный прирост в плане капитализаций находится именно там. В целом тенденция такова, что в топ выходят максимально интеллектуальные бизнесы. Они могут быть не очень технологичными, строиться на каких-то идеях, я бы даже не называл этот бизнес IT».

В сентябре журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг богатейших людей на планете. Первую строчку в нем четвертый год подряд занимает основатель Tesla и Space X Илон Маск. Его состояние оценивается в $400 млрд.

Юлия Савина