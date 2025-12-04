В Екатеринбурге врачи спасли пациента, у которого семь минут не билось сердце

Врачи Центральной городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге спасли 50-летнего мужчину, перенесшего клиническую смерть, сообщили в Минздраве Свердловской области. У пациента не билось сердце почти семь минут.

В отделение неотложной терапии пациента с тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких и двусторонней пневмонией доставила бригада скорой помощи. Несмотря на стабилизацию его состояния, у него развилась тромбоэмболия легочной артерии и наступила клиническая смерть.

Врач-стажер Никита Александров рассказал, что утром во время завтрака пациент потерял сознание. «Совместно с врачами отделения и процедурной медицинской сестрой, которая его обнаружила, мы предприняли реанимационные мероприятия и параллельно вызвали специализированную бригаду», — рассказал Никита Александров.

После проведенной непрерывной сердечно-легочной реанимации сердце удалось «запустить». Врач анестезиолог-реаниматолог Надежда Солопова отметила, что реанимация продолжалась более семи минут. Затем пациента перевели на ИВЛ и транспортировали в реанимацию.

Трое суток мужчина находился на искусственной вентиляции легких без сознания, но затем постепенно начал самостоятельно дышать и общаться с персоналом. После его перевели в отделение неотложной терапии, где он прошел курс диагностики и постреанимационного лечения. В настоящий момент работа легких и сердца пациента полностью восстановлена.

Полина Бабинцева