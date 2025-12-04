Более 10 машин пострадали в результате пожара в калининградском автосервисе

При пожаре в здании автосервиса на Московском проспекте пострадали свыше десяти автомобилей. Сотрудники прокуратуры устанавливают детали происшествия в Калининграде, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Автосервис и магазин строительного оборудования загорелись утром 4 декабря. Площадь возгорания составила более 600 кв. м. Здание, где обслуживали автомобили, полностью уничтожено, также пострадали более десяти машин.

Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Татьяна Титаева