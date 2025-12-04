«Домовой» в декабре откроет три новых магазина в Петербурге, Ленобласти и Москве

Федеральная сеть магазинов товаров для дома «Домовой» планирует открыть новые торговые точки в Ленобласти, Петербурге и Москве. Магазин в 47-м регионе появится в Сосновом Бору, а в городе на Неве — на проспекте Космонавтов.

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании, площадь новых магазинов составит от 300 до 700 кв. м. Помимо хозяйственных и сезонных товаров там будут представлены эксклюзивные коллекции посуды и текстиля под собственной торговой маркой «Домой». Объем инвестиций в открытие торговых площадей не уточняется.

На сегодняшний день компания «Домовой» насчитывает в общей сложности 36 магазинов в Петербурге, Москве и других крупных городах РФ. С новыми открытиями в сети станет 39 магазинов.

Андрей Цедрик