Стартапы покажут себя

В Москве в кластере «Ломоносов» 12–13 декабря пройдет форум «ТехПред-2025», в рамках которого инвесторы и молодые предприниматели встретятся, чтобы обсудить технологическое развитие России. Центральным событием форума станет питч 50 вузовских стартапов перед бизнес-ангелами и жюри форума. По итогам будут отобраны десять лучших стартапов. Это даст им возможность громко заявить о себе и найти партнеров для развития проектов.

Зачастую участие в форуме «ТехПред», организаторами которого выступают Минобрнауки и Минэкономразвития России, становится для молодых технологических предпринимателей отправной точкой для дальнейшего развития и масштабирования бизнеса. Так, например, один из прошлогодних победителей, HemoTech AI, университетский стартап, разработавший портативный глюкометр, в 2025 году получил статус малой технологической компании (МТК) и начал развивать новые направления. А стартап SPAWN, который выращивает мебель из грибов и вторсырья, расширил производство, выиграл интерьерную премию OfficeNext, вырастил мебель для стенда заказчика на ПМЭФ, а также сформировал новые партнерства. В частности, компания реализовала эксклюзивный проект по созданию мебели для дизайн-бюро «Геометрия», а также заключила партнерское соглашение с премией зеленого строительства Green Standard Awards.

На форуме будет одновременно проводиться пять смысловых треков. Это «Реактор трансформации», где обсудят текущую динамику развития технологического бизнеса; «Экономика адаптивности» о построении устойчивых моделей бизнеса и появлении новых рынков; «Орбита возможностей», где участники обсудят потенциал коллабораций и сотрудничества; «Лаборатория будущего» — трек, посвященный новым направлениям развития, а также «Парадигма Х10» — там участники обсудят стратегическое видение будущего развития технологий.

Ключевым событием форума 12 декабря станет интерактивная пленарная сессия «Принцип суперпозиции: к технологическому прорыву, объединяя усилия». В ней примут участие представители профильных министерств, бизнеса, операторы федерального проекта «Технологии», основатели стартапов и их индустриальные партнеры. Участники планируют обсудить стимулы для увеличения в России количества МТК, выстраивание траектории их выхода на публичный рынок и участие в нацпроектах.

Помимо этого, в рамках форума пройдут CEO-talks, практикумы Skills Lab, кейс-сессии и экспертные дискуссии с лидерами технологического предпринимательства. Также на площадке состоится демо-день VII потока Академии инноваторов Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и пройдет неформальная встреча «ТехПредКлуба» в формате стендапа.

Культурная часть программы тоже будет тематической: форум откроет интерактивный спектакль — креативная визуализация пути молодого технологического предпринимателя от идеи до IPO, героями которой станут стартапы-резиденты Платформы университетского технологического предпринимательства. Также впервые будет организована выставочная экспозиция с арт-объектами по тематике технологического искусства и по направлению art & science.

