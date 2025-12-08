Прямая речь

Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

Кристина Кострома

Фото: mos.ru

— В Москве реализуется комплекс программ поддержки технологического предпринимательства, направленных на развитие инновационных компаний. Среди них — международная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов», конкурс мэра Москвы для предпринимателей, ученых и изобретателей столицы «Новатор Москвы», а также хакатон «Лидеры цифровой трансформации». Значительную часть участников этого сообщества — около 60% — составляют студенты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан:

Рифкат Минниханов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Традиционно Татарстан входит в число ведущих регионов по количеству вузов—участников Платформы университетского технологического предпринимательства и последовательно участвует в реализации федпроекта «Технологии». В республике выстроена эффективная система взаимодействия научного сообщества, бизнеса и государственного сектора, и сегодня мы входим в тройку лидеров среди регионов России по числу зарегистрированных МТК. В 2025 году статус МТК получили 228 стартапов. Компании из Татарстана принимают активное участие в грантовой программе доращивания технологических компаний под требования крупных российских корпораций.

Максим Бардин, директор программы открытых инноваций «Газпром нефти»:

Максим Бардин

Фото: пресс-служба компании «Газпром-Нефть»

— У нового поколения технологических предпринимателей есть свежий взгляд на привычные для профессионалов вызовы, и это помогает в создании нестандартных подходов. Несколько лет назад наш акселератор «Индастрикс» запустил программу поддержки проектов ранних стадий — от уровня замысла и без испытанного прототипа изделия. Мы получили и проанализировали тысячи заявок от студенческих стартапов. И на практике убедились, что университетские команды способны предлагать новые инструменты, которые помогают решать промышленные задачи быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Уверен, что поддержка и развитие студенческого предпринимательства — это инвестиции в будущее и конкурентоспособность не только отдельной компании, но и всей экономики страны.

Евгений Кирьянов, управляющий директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО»:

Евгений Кирьянов

Фото: пресс-служба Группы «РОСНАНО»

Ученые теперь сами стремятся не просто проводить исследования, но и создавать продукты, востребованные в индустриях. Последние три-четыре года заметен сильный тренд на сближение вузовской науки и промышленных партнеров: заказы на НИОКР, техпред, кафедры предприятий в университетах, специализированные программы. И здесь важно поддержать идею и помочь сформировать команду, потому что стартап — это всегда люди. Мы в университетских стартап-студиях в этом помогаем и вместе с партнерами от бизнеса и науки стремимся создавать для стартапов лифт, позволяющий максимально быстро дойти до востребованного рынком продукта.