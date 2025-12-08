«ФИОП — первая точка для коммерциализации технологических разработок»

Университеты стали точкой генерации технологических стартапов по всему миру. Успешные бизнесы часто начинаются как студенческие проекты, и на старте им помогает ранняя консультационная, методическая и финансовая поддержка. Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «РОСНАНО» Алексей Тихонов рассказал “Ъ” о том, почему важно не бояться запускать технологические проекты, как в России формируется рынок deeptech-предпринимательства и какую роль в этом процессе играют университеты.

— ФИОП выступает оператором Платформы университетского технологического предпринимательства с 2022 года, а с 2025 года — федерального проекта «Технологии». Расскажите, как устроена работа фонда в этой части и каких результатов удалось достигнуть?

— По заказу Министерства науки и высшего образования мы развиваем сеть технологических университетских стартап-студий (УСС). За четыре года мы выстроили сеть из 21 студии в восьми федеральных округах. До конца 2025 года будут запущены еще 6 УСС, а к 2030 году их количество достигнет уже 50.

Подход ФИОП сфокусирован в первую очередь на достижении результата и на ранней коммерциализации идей, чтобы образовалась связка от науки к конечному рынку. Для этого мы входим в ключевые органы управления стартап-студий и обеспечиваем их комплексную поддержку: от организационной и финансовой до внедрения методологий серийного запуска стартапов и экспертного сопровождения, менторства. Действует специальная система мониторинга для управления рисками стартап-студий и балансировки инвестиционного портфеля.

Через университетские стартап-студии в технологическое предпринимательство вовлечено уже более 1,5 тыс. человек, запущено свыше 400 стартапов. Создано более 200 результатов интеллектуальной деятельности, включая патенты, ноу-хау, программное обеспечение и т. д. Среди проектов УСС есть стартапы, которые обладают экспортным потенциалом, есть и уникальные разработки, не имеющие аналогов в мире.

К 2030 году будут созданы 50 университетских стартап-студий, в них запущены более 1000 стартапов, зарегистрированы более 600 РИДов

— Как устроены стартап студии и что получают их участники?

— Стартап-студия — это современная модель ускоренного вывода технологий в реальный сектор, можно провести параллель с мини-венчурным фондом с участием университета. Это первый старт, первая поддержка, точка входа в систему предпринимательства для вузовского сообщества. Это еще и альтернатива стажировкам в корпорациях, которые обычно проходят будущие выпускники вузов и аспиранты перед выбором дальнейшего трека своей карьеры. Здесь нарабатывается совсем другая группа умений и знаний, а также формируются команды для работы над сложными задачами.

Участники стартап-студий совмещают в себе функции предпринимателя и инвестора, формируют бизнес-гипотезы, привлекают промышленных партнеров, запускают стартапы и сопровождают их на всех стадиях жизненного цикла. Все это происходит с участием методологической и финансовой поддержки ФИОП. Студия создает прототип, проводит тестирование продукта, валидирует бизнес-модель, помогает найти и заключить первые контракты с клиентами.

— Как финансируются такие проекты?

— Проекты получают средства по принципу софинансирования: в основе лежит университет, который инициирует создание студии и участвует в конкурсном отборе, ФИОП предоставляет основное финансирование, часть средств вкладывает профильный отраслевой партнер — компании в области автомобилестроения, химии и материалов, энергетики, микроэлектроники, ИТ-разработки, профессиональные технологические инвесторы и венчурные фонды. По сути, ФИОП — первая точка для коммерциализации технологических разработок.

Несмотря на раннюю стадию финансируемых проектов, сегодня процент внебюджетного софинансирования в стартап-студии и стартапы уже составляет 26%: за четыре года со стороны фонда в стартап-студии профинансировано порядка 4,2 млрд руб., еще более 1 млрд руб. привлечено от соинвесторов. Можно смело утверждать, что университетские стартап-студии уже заняли свою нишу по генерации технологических проектов и заинтересованные инвесторы могут использовать эту инфраструктуру для аутсорса разработок и проработки бизнес-гипотез.

— Как ФИОП помогает коммерциализовать научные разработки?

— Прежде всего ФИОП и Группа «РОСНАНО» в целом — это исторически ключевой профильный инвестор в научные разработки. Сегодня бизнес-модель группы — это уже не финансовые, а скорее стратегические инвестиции технологического холдинга в области электрологистики, химии и материалов, энергетики и переработки техногенных образований. Мы формируем спрос на технологии по этим направлениям, выстроили несколько форм взаимодействия, по которым можно воспользоваться результатом деятельности стартап-студий. Это либо заказ на разработку в адрес стартап-студии и последующее приобретение разработанного продукта, либо приобретение самого стартапа. Фактически это представляет собой модель работы в формате НПО, где часть разработки вынесена во внешний контур. Рассчитываем, что такие практики будут тиражированы и для остального рынка.

Интервью взял Александр Мамедов