Льгота под разработку: как господдержка помогает совершить технологический прорыв

Корпорация МСП в качестве оператора федерального проекта «Технологии» предоставляет льготное финансирование малым технологическим компаниям (МТК) через дочерний МСП Банк. Совместная с Минэкономразвития России программа кредитования позволяет получить заемные средства по ставке «ключ» минус 7% как на инвестиционные проекты, так и на оборотные цели.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и генеральный директор ООО «Зарядные станции "Яблочков"» Дмитрий Петров

В России действует 6 тыс. МТК, входящих в реестр Минэкономразвития, и они становятся одним из ключевых драйверов развития высокотехнологичного сектора экономики. При этом длительные производственные циклы и необходимость масштабирования требуют постоянного доступа к финансированию. Поэтому Корпорация МСП в качестве одного из операторов федпроекта «Технологии» запустила механизм адресного льготного кредитования таких компаний.

Так, в 2025 году заключено 82 новых договора по этой программе на сумму 11,5 млрд руб. Всего с 2022 года поддержку получили 359 компаний на общую сумму 59,7 млрд руб. Максимальный срок льготного финансирования составляет три года. На первый взгляд требования к кредитополучателям достаточно серьезные: компания должна быть в реестре МТК, иметь выручку не менее 100 млн руб., а также демонстрировать темп роста выручки за последние два года не менее 10%. Но, с другой стороны, малые технологические компании в принципе растут и развиваются динамичнее, чем в целом малый и средний бизнес.

В частности, анализ, проведенный Корпорацией МСП, показал, что занятость у МТК, входящих в реестр Минэкономразвития, с 2021 года выросла на 39%: суммарно эти компании создали 51 тыс. новых рабочих мест, то есть в среднем по 10 на одну компанию. Средний объем дохода на одну МТК вырос со 106 млн руб. в 2021 году до 187 млн в 2024 году — рост на 76,5%.

Что интересно, компании, получившие льготное финансирование по программе Корпорации МСП и Минэкономразвития России в рамках федеральных проектов по поддержке технологичного бизнеса в 2022–2024 годах, демонстрируют еще более высокие темпы развития. Так, с 2021 по 2024 год эти компании создали 6,8 тыс. новых рабочих мест — почти по 24 рабочих места на одну компанию, что в 2,5 раза выше среднего показателя по сегменту МТК. Средний объем выручки на одного получателя поддержки вырос с 337 млн руб. в 2021 году до 926,2 млн в 2024 году (+174,8% год к году).

Более 1,2 трлн руб. составит объем закупок у малых технологических компаний (нарастающим итогом с 2025 по 2030 год)

«Малые технологические компании сегодня все чаще оказываются на передовой инноваций. За счет своей компактности относительно промышленных гигантов они могут быстро апробировать ту или иную технологию и при ее жизнеспособности и перспективности оперативно запустить серийное производство новой высокотехнологичной продукции. Такие проекты необходимы не только для импортозамещения каких-то отдельных изделий в моменте, но и в целом для формирования надежного научно-технического фундамента страны. Поэтому финансовое плечо в виде льготных кредитов для таких компаний жизненно важный инструмент, позволяющий идти вперед. В этом году мы перезапустили программу льготного кредитования высокотеха, и уже за первые месяцы объем заявок превысил плановые показатели. Это говорит о востребованности инструмента, который позволяет МТК развиваться ускоренными темпами и создавать отечественные продукты для технологического суверенитета страны»,— говорит гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди проектов компаний—участниц программы: разработка и производство зарядных станций для электромобилей, создание интеллектуальных транспортных систем, производство многофункциональных композитных материалов для авиационных двигателей, импортозамещение программно-аппаратных комплексов с нейросетями для логистики, производство оборудования для автоматического контроля транспортных средств.

186,8 млрд руб. кредитов по программе высокотеха привлекут МТК (нарастающим итогом с 2022

по 2030 год)

Так, например, компания «Ортомода» из Москвы получила льготный кредит в размере 350 млн руб. на три года на расширение производства адаптивной одежды и обуви. Финансирование позволило в два раза ускорить реализацию инновационных разработок для реабилитации людей с инвалидностью. Производитель беспилотников «Геоскан» запустил крупносерийное производство промышленной беспилотной авиационной системы и выпустил в 2024 году более 13 тыс. образовательных комплексов. Компания «Гельтек-медика» прошла путь от лаборатории до лидера рынка благодаря поддержке, запустив проект промышленной ипотеки для строительства нового завода.

