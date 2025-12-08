Доращивание по спросу

Гендиректор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко рассказывает об одном из ключевых вопросов господдержки технологического сектора — как превратить систему финансирования из инструмента распределения бюджетных средств в максимально эффективный механизм, который системно помогает создавать востребованные инновационные продукты и решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дворниченко

Фото: пресс-служба ЦПИИ Павел Дворниченко

Фото: пресс-служба ЦПИИ

На решении этой задачи сфокусирована программа «доращивания» поставщиков корпораций, реализуемая Центром поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) при поддержке Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Технологии». В частности, ЦПИИ через выдачу грантов помогает компаниям, занятым разработкой технологических продуктов, быстрее и эффективнее масштабировать бизнес.

За три года реализации программы — с 2022-го — удалось поддержать более сотни технологических проектов на сумму свыше 16 млрд руб. Это значительный объем, но главное — качество реализованных проектов. Более 30 компаний уже запустили серийное производство, и выручка от реализации новой продукции составила около 5 млрд руб. Эти цифры показывают, что грантовое финансирование сработало не как вливание денег в экономику, а как катализатор реального производственного сдвига.

Разумеется, механизм «доращивания» предполагает жесткие критерии отбора. Грант предоставляется в размере от 25 млн до 250 млн руб., при этом заявитель должен привлечь собственное финансирование в объеме не менее 50% от суммы гранта. Компания-поставщик должна иметь выручку от 300 млн до 10 млрд руб. (или от 100 млн руб.— для малых технологических компаний), при этом годовая выручка должна в четыре раза превышать размер запрашиваемого гранта. Максимальный срок грантового финансирования — три года, а на полную реализацию проекта отводится до шести лет.

Ключевое условие — обязательное наличие корпорации-заказчика, заинтересованной в создаваемом продукте. Это не формальность, а особенность программы. Благодаря этому финансируются проекты с гарантированным спросом, а не с надеждой на то, что рынок когда-то обнаружит разработанную продукцию.

Отбор сосредоточен на задачах импортозамещения и создании решений, не имеющих отечественных аналогов. Обязательное требование: прогнозируемый прирост выручки за счет нового продукта должен быть не менее чем в пять раз больше суммы гранта. Таким образом, поддерживаются масштабируемые проекты, способные обеспечить значительную экономическую отдачу.

Приоритетные направления программы охватывают весь спектр технологического суверенитета: искусственный интеллект, телекоммуникации, квантовые вычисления, космические технологии, водородную энергетику, новые материалы, индустриальное ПО, добычу полезных ископаемых, промышленное оборудование и генетические технологии. Каждое из них является стратегическим в рамках обеспечения технологической независимости страны.

Показательный пример — малая технологическая компания из Нижнего Новгорода «Румо», которая с помощью программы дорабатывает линейку высокомощных газомотокомпрессоров нового поколения. Продукция предназначена для сжатия и перекачивания природного и попутного нефтяного газов различного химического состава, не содержащих агрессивных примесей. У компании уже заключен экспортный контракт на поставку будущего продукта в Республику Сербия.

Программа «доращивания» уникальна своей спецификой — активным участием корпораций в определении вектора развития. Именно крупнейшие заказчики формируют основной спрос на продукцию, которую разрабатывают и внедряют технологические компании в рамках программы. Это не просто финансирование инноваций, а поддержка действительно востребованных технологических решений. Модель господдержки работает иначе, чем классические грантовые механизмы: здесь нет разрыва между разработкой и внедрением.

Важно подчеркнуть, что программа «доращивания» является частью более широкой экосистемы поддержки в рамках федпроекта «Технологии». Так, с 2025 года запущен механизм компенсации затрат на размещение ценных бумаг — до 80 млн руб. для технологических и до 50 млн руб. для малых технологических компаний, выходящих на биржу. Это позволяет компаниям, прошедшим через грантовую программу и доказавшим жизнеспособность проектов, сделать следующий шаг в развитии — перейти к привлечению капитала на публичном рынке.

Смысл подхода прост: государство не должно угадывать, какая технология станет востребованной. Оно должно создавать условия, при которых рынок сам формирует спрос, а компании получают ресурсы для ответа на него. Грантовая программа «доращивания» — именно такой инструмент. Она работает там, где государство и бизнес говорят на одном языке, а финансирование следует за реальной потребностью, а не предшествует ей.