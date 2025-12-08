Технологии отправляют на экспорт

Фонд «Сколково» выступает одним из операторов федерального проекта «Технологии» и сосредоточен на экспертной поддержке, поиске инвесторов и оформлении льгот для технологических компаний. За пять лет фонд обеспечил включение в реестр МТК более 3,1 тыс. малых технологических компаний (МТК) — это более половины всех МТК в России. “Ъ” узнал, как работают инструменты фонда.

Согласно последним показателям, работа Фонда «Сколково» по поиску венчурных инвестиций для технологических компаний дает результат. Так, выручка резидентов «Сколково» выросла на 38% в 2024 году и достигла 704,3 млрд руб. Количество рабочих мест в экосистеме составляет 118 тыс. К ноябрю 2025 года число стартапов-резидентов превысило 5,4 тыс., из них более 2,9 тыс. получили статус МТК и внесены в соответствующий реестр. Фонд выступает одним из центров экспертизы при оценке заявок на статус МТК. Благодаря этому еще 180 компаний, не входящих в экосистему «Сколково», получили статус. Процедура основана на диалоге с экспертами, понимающими инновационные процессы, а не на формальных комиссиях.

Статус МТК дает компаниям доступ к налоговым льготам, субсидиям, грантам и инвестиционным сетям, напоминают представители фонда. Став частью экосистемы, команды получают возможность претендовать на целевое финансирование от «Сколково» и других институтов развития, а также выходить на прямое взаимодействие с потенциальными инвесторами.

Внедрить 5 наукоемких технологий в производство

Так, например, более 200 млн руб. составила общая поддержка разработок команды «Рапид Био», производящей экспресс-тесты для медицинской диагностики, со стороны российских институтов развития. Создатель первого российского частного спутника компания «Спутникс» получила 32 млн руб. на совершенствование аэрокосмического оборудования. Компания «К-Скай» (Webiomed), создатель платформ прогнозной аналитики в медицине, привлекла в общей сложности 130 млн руб. инвестиций на развитие и внедрение своего продукта. Грант в 40 млн руб. помог «Т8 НТЦ» разработать DWDM-систему емкостью 25 Тбит/с для магистральных волоконно-оптических линий связи.

Но финансирование — лишь часть системы, подчеркивают основатели МТК. «Сколково» предоставляет льготную аренду в технопарке, помощь с патентованием, доступ к сетям партнеров.

Фонд управляет программой возмещения инвестиций в технологические компании для бизнес-ангелов, запущенной в 2019 году. Механизм работает просто: инвестор возвращает до 50% своих вложений в виде налогового вычета, но в пределах суммы НДФЛ, уплаченного за предыдущие три года. Инвестиция должна быть не менее 1 млн руб., максимальное возмещение на одного инвестора по одному стартапу — 20 млн руб. Самих стартапов для инвестирования может быть неограниченное количество.

Вырастить 20 перспективных технологических лидеров

С момента запуска программы 190 команд привлекли от 430 инвесторов более 5 млрд руб. Одним из условий получения инвестиций является наличие у стартапа статуса МТК. Таким образом инструмент привлечения частных инвестиций с данным критерием отбора компаний определяет проекты, которые реально готовы к масштабированию и коммерциализации.

«Задача "Сколково" — помочь перспективным МТК пройти весь путь: от идеи до внедрения и масштабирования продаж. И это работает. Наши резиденты находят серьезных инвесторов, начинают работать с промышленными компаниями и выходят на международный рынок. Компании вырастают в лидеров своих направлений, выигрывают крупные контракты, экспортируют технологии. Так мы на практике помогаем стартапам стать технологически успешными и востребованными. И масштабы уже серьезные: более сотни проектов в нашем портфеле — это предприятия с годовой выручкой свыше 1 млрд руб. Мы видим, как общие усилия дают реальный, измеримый результат»,— резюмирует председатель правления Фонда «Сколково» Сергей Перов.

Иван Сергеев