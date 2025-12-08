Гипотезам придают ускорение

Федеральный проект «Технологии» предусматривает целую экосистему мер поддержки для создания и вывода на рынок новых разработок и перспективных решений. Фонд содействия инновациям (ФСИ) реализует в этой системе линейку грантов — от первых исследований и студенческих стартапов до проектов на стадии пилотирования. С 2022 года фонд вовлек более 29 тыс. студентов вузов в технологическое предпринимательство, превращая теоретические знания в практические проекты. “Ъ” разбирался, как фонд помогает проектам студентов на самом старте получить первые инвестиции и стимул к развитию.

Грантовый конкурс «Студенческий стартап» — один из элементов экосистемы Платформы университетского технологического предпринимательства. Фонд содействия инновациям, как ее оператор, ежегодно проводит конкурсный отбор перспективных студенческих проектов. Для получения гранта представленная на конкурс гипотеза должна быть инновационной, соответствовать одному из семи направлений отбора и иметь потенциал для коммерциализации.

Победителями конкурса с 2022 года стали 7 тыс. учащихся вузов, каждый получил грант в размере 1 млн руб. на год. Студентами создано 5 тыс. юридических лиц—стартапов по семи направлениям: от цифровых технологий до биоэкономики. Их суммарная выручка за три года составила 1 млрд руб., а объем налоговых поступлений превысил 56 млн руб.

Типичный путь развития проекта можно проследить на примере стартапа «Конст». Аспирант Белгородского ГТУ им. В. Г. Шухова Альвина Малышева разработала программно-аппаратный комплекс управления системами жизнеобеспечения зданий под названием «Конст». Путь проекта начался с победы в конкурсе «Студенческий стартап», где фонд выдал ей грант в размере 1 млн руб. Этих средств хватило на открытие юридического лица и участие в акселерационной программе Платформы университетского технологического предпринимательства.

К 2030 году планируется поддержать: 14 750 студенческих стартапов 2000 молодых ученых 900 стартапов Не менее 600 университетских стартапов, получивших статус МТК

«Благодаря "Студенческому стартапу" многие барьеры в голове куда-то рассеялись и стало легче в этой жизни плыть, стало легче ориентироваться в пространстве»,— рассказывает госпожа Малышева. Спустя год компания «Конст» снова получила поддержку фонда — на этот раз по конкурсу «ТехноСтарт». Размер финансирования здесь составил уже 20 млн руб., что позволило разработчикам полноценно запустить проект и создать ПО. Ее стартап в этом году вошел в реестр малых технологических компаний

По схожему пути пошел и проект АССИГНА московского студента Ивана Подрядина. Его онлайн-сервис для долгосрочного карьерного планирования также получил первые средства на запуск юридического лица и начал операционную деятельность с помощью конкурса «Студенческий стартап» и получил статус малой технологической компании.

При этом в ФСИ подчеркивают, что не ограничиваются студенческими проектами. Так, для формирования первичного научного задела, который в будущем станет основой для разработки, готовой к коммерциализации, фондом проводится программа «УМНИК». Участвовать в ней могут молодые ученые до 35 лет, а размер поддержки составляет 500 тыс. руб. В случае победы исследователь может рассчитывать на привилегии при участии в конкурсе «Студенческий стартап». Программа «УМНИК» — первый этап в становлении не одной крупной действующей компании — так, например, с этой программы начинали создатели всемирно известных роботов-помощников «Промобот» и первого в мире 5D-принтера «Стереотек».

Для тех, кто уже создал собственный стартап, в фонде ведется программа «Старт» для проведения прикладных исследований и дальнейшего вывода продукта на рынок. «По этой программе гранты до 18 млн руб. получили свыше 12 тыс. проектов. Иван Подрядин с командой получили вначале 4 млн руб. на разработку полнофункционального прототипа, а победа во втором этапе программы — конкурсе "Старт-2" — принесла стартапу 8 млн руб. и возможность существенно расширить функционал сервиса»,— говорит генеральный директор ФСИ Андрей Жижин.

«Университеты становятся фабриками по выпуску технологических бизнесов, а с помощью гранта обучающиеся могут применить на практике полученные знания и создать стартап для развития своих проектных компетенций. Свыше 40 предприятий, созданных победителями конкурса “Студенческий стартап”, уже получили статус МТК, что открывает для них новые возможности».

Только в этом году Фонд содействия инновациям осуществил отбор 2,5 тыс. студенческих стартап-проектов в рамках конкурса «Студенческий стартап», 500 молодых ученых в рамках программы «УМНИК» и поддержал более 200 проектов по программе «Старт».

