Акселерация в университетах: от идеи до технологического суверенитета

Во всем мире вузы становятся инкубаторами для выращивания технологических стартапов, а затем придачи им импульса для выхода на рынок. При этом самим вузам при таком подходе требуется обладать набором навыков и знаний, чтобы поставить эту деятельность на поток. Заместитель исполнительного директора Платформы НТИ Кирилл Потапов рассказал “Ъ” о том, как помочь вузам развивать технологические команды.

Фото: пресс-служба Платформы НТИ Кирилл Потапов, заместитель исполнительного директора Платформы НТИ

Фото: пресс-служба Платформы НТИ

Три года назад, когда мы начали работу с университетами в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства, перед нами стояла задача создать условия, при которых студенческие идеи реально воплощаются в проекты. С 2022 по 2025 год результаты получились внушительными. Проведено 605 акселерационных программ на базе вузов. По их результатам создано более 30 тыс. студенческих проектов. Обучение прошли более 300 тыс. человек. Но цифры — это лишь часть истории.

За ней есть важный контекст. Отечественные вузы обладают уникальным потенциалом: развитая академическая школа, глубокая экспертиза в фундаментальных исследованиях, опыт успешной реализации государственных программ. Важно дать этому потенциалу правильный вектор развития. Поэтому акселерационные программы предусматривают формирование задач через индустриальных партнеров — кооперация акселерационных программ с технологическими компаниями-лидерами позволяет вовлечь студенческие команды в решение актуальных задач и развитие технологического предпринимательства в стране.

До 2030 года включительно проводить не менее 150 вузовских акселераторов ежегодно

Сегодня мы стараемся выстроить вузовские акселерационные программы на новой модели — технологическом суверенитете как одном из критериев оценки проектов. В фокусе — максимальная концентрация участников программ на ключевых технологиях модели технологического суверенитета.

Платформа НТИ ежегодно проводит обучающие программы для вузов, желающих развивать компетенции в области акселераторов — так, в августе 2025 года в мероприятиях «Школы акселерации» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2025» приняло участие более 70 вузов со всей страны. Обучение охватило ключевые тематики: от выстраивания работы с индустриальными компаниями до внедрения программ в среду вуза.

Ежегодно с 2022 года Платформа НТИ проводит конкурсные отборы на финансовое обеспечение более 150 акселерационных программ. Конкурсный отбор становится все более требовательным, потому на регулярной основе мы проводим методические семинары для повышения качества таких программ.

В 2025 году конкурсный отбор стал рекордным. Из более 200 заявок выбрали 152 победителя — впервые в истории проекта. Выросло и качество заявок.

Сейчас проводится конкурсный отбор на 2026 год. Победителей объявят в феврале 2026 года.

Сегодня очевидно: вузы всерьез воспринимают эту работу. Они готовы развивать компетенции, участвовать в конкурсе, вовлекать студентов в технологические проекты.