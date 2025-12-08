Миллион предпринимателей по заказу государства

Государство развернуло масштабную программу по подготовке предпринимателей в университетах и институтах, для этого была запущена Платформа университетского технологического предпринимательства. Цель проекта — вовлечение студентов в технологическое предпринимательство и коммерциализация результатов исследований. В рамках инициативы студенты проходят тренинги предпринимательских компетенций, оператором которых является МФТИ. “Ъ” разбирался в том, как Физтех учит студентов не бояться строить бизнес.

Бизнес-тренинги базируются в вузах

Тренинги предпринимательских компетенций МФТИ охватили 284,3 тыс. студентов из 313 вузов страны, и при сохранении текущего темпа к 2030 году планируется подготовить миллион молодых людей к созданию собственных проектов.

Существует более 30 разных программ от разных поставщиков тренингов предпринимательских компетенций: университетов и частных компаний, аккредитованных проектом. Все они проводятся в формате однодневной бизнес-игры. Студентов объединяют в команды, каждой дается несколько часов на разработку идеи стартапа, распределение ролей, анализ рынка, построение бизнес-модели и подготовку презентации. В текущем году создано 11 тренинговых площадок во всех федеральных округах. Наибольший охват достигнут в Центральном федеральном округе.

Средство против синдрома самозванца

По оценке руководства МФТИ, формат бизнес-игры решает проблему психологического барьера. Более 70% российских студентов боятся заниматься предпринимательством из-за сомнений в коммерческой жизнеспособности своих идей. Тренинги позволяют за один день получить практический опыт создания проекта без инвестиционных рисков.

К 2030 году в тренингах примет участие 1 млн студентов по всей стране

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркивает роль университета в этом процессе: «Для ведущих университетов важно не только давать студентам фундаментальную научную базу, но и развивать у них предпринимательские навыки. Такие проекты укрепляют связь между вузом и индустрией, воспитывая способность к предпринимательскому риску — элемент инновационной культуры. Физтех стремится быть локомотивом технологических изменений, поэтому мы являемся оператором проекта». По его мнению, государственная поддержка критически важна: «Студенты должны иметь доступ к ресурсам и инструментам, которые позволят превращать знания в конкурентоспособные продукты».

От любопытства к коммерциализации

Тренинги знакомят с технологическим предпринимательством, учат генерировать идеи и определяют предпринимательский потенциал студентов в формате деловой игры.

Многие участники впоследствии продолжают развивать идеи через конкурсы грантов и акселераторы, но для большинства тренинг остается точкой приложения хард- и софт-скиллов, востребованных в любой сфере: креативное и аналитическое мышление, лидерство, командная работа, адаптивность.

Даже если из каждой группы в 60 участников реальный проект запустит один человек, это даст 10–15 тыс. компаний к 2030 году. МФТИ считает этот результат достаточным для трансформации российской культуры предпринимательства. По словам сотрудников проекта, создание тысяч новых компаний и десятков тысяч рабочих мест в секторе высоких технологий — вполне реальный сценарий при условии продолжения государственной поддержки.

