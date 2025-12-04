В Новом Некоузе обновился культурно-этнографический центр

В Новом Некоузе открыт культурно-этнографический центр после капитального ремонта. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что новое многофункциональное пространство создано на базе бывшего детского сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Такие проекты создают полноценную культурную и социальную среду не только в крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах. Именно так, поступательно, мы меняем качество жизни людей»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Ремонт выполнен благодаря федеральной поддержке по нацпроекту «Культура» и областным средствам. В здании обновили инженерные системы, кровлю, фасад и сделали архитектурную подсветку. Для культурно-досуговых мероприятий закуплены современная сцена и звуковое оборудование. В помещениях центра будут проводить концерты, выставки, мини-спектакли, презентации, фестивали.

«Также в культурно-этнографическом центре расположатся галерея современного искусства и небольшие выставочные залы, будет обеспечено достойное хранение музейных экспонатов»,— уточнила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.