«Технологии» дали позитивный результат

В марте 2025 года Минобрнауки и Минэкономразвития объединили две крупные инициативы поддержки коммерциализации технологий в один федеральный проект «Технологии». Он входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель федпроекта — создать сквозную систему выращивания малых технологических компаний с момента зарождения идеи в университетских командах, встраивания их в кооперационные цепочки национальных проектов до выхода на IPO. На реализацию проекта выделено более 180 млрд руб. с 2025 по 2030 год. “Ъ” разбирался в устройстве федерального проекта и результатах первого года его реализации.

Поддержку уложили в цепочку

Федпроект курирует Минэкономразвития вместе с Минобрнауки. По сути, «Технологии» стали итогом объединения двух инициатив этих министерств: Платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки и проекта Минэкономразвития «Взлет — от стартапа до IPO».

Судя по паспорту федерального проекта «Технологии», он глобально решает главную задачу: создать единую цепочку поддержки малых технологических компаний (МТК), выпускающих передовые продукты и решения. От того момента, когда бизнес-идея появится в молодом университетском стартапе, до вывода бизнеса на IPO.

В начале 2024 года в реестре Минэкономразвития было зарегистрировано всего 1,7 тыс. компаний, в ноябре 2025 года — 6 тыс.а

«Сегодня МТК вносят значительный вклад в импортозамещение по ключевым направлениям, обеспечивая устойчивую работу крупнейших компаний страны благодаря переходу на отечественные решения»,— подчеркивает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В настоящее время каждая четвертая МТК в стране является поставщиком для госзаказчиков в рамках 223-ФЗ. Суммарный объем закупок у МТК по итогам трех кварталов 2025 года составил более 131,2 млрд руб.

Операторы и меры поддержки федерального проекта «Технологии» Кому Студентам Студентам, физлицам с идеей, компаниям Стартапам с нуля Компаниям, МТК, бизнес-ангелам Малым технологическим компаниям (МТК) Что Тренинги предпринимательских компетенций Акселерационные программы Грантовая поддержка Университетские стартап-студии Резидентство в «Сколково», микрогранты, возмещение инвестиций Льготное кредитование Грантовая поддержка, программы компенсации затрат при IPO Оператор Московский физико-технический институт (МФТИ) АНО «Платформа НТИ» Фонд содействия инновациям Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» Фонд «Сколково» Корпорация МСП, МСП-банк АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»

Средняя зарплата в МТК — 200 тыс. руб., что в три-четыре раза выше, чем на других небольших предприятиях. В указе президента РФ о национальных целях развития до 2030 года перед правительством поставлена задача увеличить выручку малых технологических компаний в семь раз к 2030 году (по итогам 2023 года она составляла 278,6 млрд руб.). В паспорте проекта зафиксировано, что через пять лет этот показатель должен превысить 2,1 трлн руб.

Число малых технологических компаний в реестре: 1,5 тыс. конец 2023 года 12 тыс. к 2030 году

К тому времени число малых технологических компаний должно вырасти до 12 тыс. Для достижения этой цели, согласно концепции федерального проекта, государство оказывает технологическим компаниям поддержку на трех этапах их развития. Каждому соответствует свой набор мер.

На первом этапе работают со студентами и молодыми сотрудниками университетов. Их вовлекают в технологическое предпринимательство: учат, консультируют, финансово поддерживают первые проекты. Этим занимаются операторы Платформы университетского технологического предпринимательства. Это и тренинги, и акселерационные программы, и грантовый конкурс «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям (ФСИ), и работа сети университетских стартап-студий Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «РОСНАНО».

Второй этап — помощь подросшим стартапам, которые постепенно выходят на уровень масштабирования проекта и готовы к работе с крупными промышленными заказчиками. Здесь применяются меры поддержки инициативы «Взлет — от стартапа до IPO». Так, компании могут претендовать на более крупные гранты от ФСИ, получить доступ к лабораториям и оборудованию «Сколково» и Сколтеха, взять льготный кредит через МСП Банк или получить грант на «доращивание» технологической продукции под требования крупных корпораций у Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Главное преимущество этого этапа — компании, включенные в реестр МТК, получают возможность встроиться в производственные цепочки крупных корпораций и стать поставщиками государственных проектов по развитию технологий.

На третьем этапе компании готовятся к выходу на публичный рынок. К 2030 году государство планирует создать для них полноценную инфраструктуру: разработать специальный биржевой индекс, запустить программы поддержки перед IPO. При этом уже с этого года реализуется программа возмещения части расходов на размещение акций (Минэкономразвития определило предельную сумму такой компенсации до 15 млн руб. при небиржевом размещении через инвестплатформы, а при выходе на биржу — до 80 млн руб. для технологических компаний с выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб., для МТК — до 50 млн руб.).

Суммарная выручка мтк: 278 млрд руб. 2023 год 2,1 трлн руб. к 2030 году

Такое сочетание инструментов позволяет построить полную и эффективную цепочку развития компании от стартапа до структуры, готовой к IPO.

Стартапы выращивают в вузах

В июне 2025 года, выступая на ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин призвал повысить уровень коммерциализации научных разработок в России:: «Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из 100 доходит до практического результата»,— сказал он, добавив, что для этого требуется наладить взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой.

На это направлены инструменты Платформы университетского технологического предпринимательства, вся экосистема которой настроена на развитие вузовского стартап-движения.

В рамках экосистемы Платформы студенты сначала вовлекаются в техпред: по всей стране для этого ежегодно проходят тренинги предпринимательских компетенций, те, кто решил в итоге рискнуть и запустить собственный стартап, идут затем в акселераторы Платформы НТИ, подаются на гранты от ФСИ, идут просто работать или предлагать свой проект в университетскую стартап-студию, сеть которых курирует ФИОП. 220 из запущенных в рамках Платформы стартапов уже получили статус малых технологических компаний и вышли на новый этап развития.

«За три года более 900 тыс. человек приняли участие в мероприятиях Платформы университетского технологического предпринимательства: грантовых конкурсах, тренингах и акселераторах. Благодаря конкурсу "Студенческий стартап" получены гранты на 7 млрд руб. Все это позволило создать более 37 тыс. стартапов и стартап-проектов, прибыль которых уже составляет более 2,8 млрд руб.»,— сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Деньги начинают работать

Инвестиции в развитие МТК уже дают положительные результаты.

По состоянию на ноябрь 2025 года в реестре Минэкономразвития зарегистрировано более 6 тыс. МТК, для которых предусмотрено порядка 20 мер господдержки: от льготных кредитов и налоговых вычетов до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах.

Анализ, проведенный Корпорацией МСП, показал, что МТК имеют более высокую динамику развития, чем в среднем сегмент МСП. Средний объем дохода на одну технологическую компанию вырос со 107,7 млн руб. в 2021 году до 191 млн в 2024 году. При этом налоговые отчисления такой компании составляют примерно 21,5 млн руб. По данным Минэкономразвития и Корпорации МСП, совокупный доход МТК за прошлый год увеличился на 32,3%.

Государство не только финансирует МТК через гранты и льготные программы, но и становится их крупнейшим клиентом. Так, за первые три квартала 2025 года объем закупок государственных заказчиков у малых технологических компаний по 223-ФЗ превысил 131 млрд руб., что на 9% выше прошлогодних показателей. На 21% увеличилось и число МТК-поставщиков — их уже более 1,5 тыс.

Топ-3 поставляемых ими продуктов госзаказчикам — программное обеспечение, машины и оборудование, в том числе компьютерное.

Таким образом государство решает двойную задачу: с одной стороны, МТК получают стабильный спрос и возможность масштабироваться, с другой — государство и крупные корпорации закупают высокотехнологичную продукцию отечественных разработчиков, снижая зависимость от импорта. Это создает эффект синергии, при котором каждая успешная МТК становится не просто получателем поддержки, а полноценным участником экономики, генерирующим налоги, создающим рабочие места и решающим задачи импортозамещения в критических отраслях.

Андрей Иванов