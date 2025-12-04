Индию приглашают к продажам

Индийские продавцы могут массово выйти на отечественные онлайн-площадки. По крайней мере, на это надеется глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что Россия приглашает на платформы производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви из Индии. В свою очередь топ-менеджеры крупнейших онлайн-площадок отчитались, что уже закупают индийские товары. Wildberries оценил продажи в 2025 году в $135 млн. Представители платформы подтвердили “Ъ FM”, что сейчас в компании изучают «экспортные модели» и надеются на этот рынок. В Ozon в свою очередь рассказали, что у них представлено более 400 млн индийских товаров.

При этом российские продавцы опасаются, что не смогут конкурировать с индийскими селлерами, даже несмотря на увеличенные сроки доставки и высокие цены, отмечает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «Если маркетплейсы приглашают на площадку селлеров из других стран, хотелось бы, чтобы их товары отличались от тех, что предлагают российские продавцы. Сейчас картина такова: единственное различие между ними клиенты видят лишь в корзине, обращая внимание на увеличенный срок доставки. С точки зрения здоровой конкуренции это не совсем честно, ведь у иностранных селлеров, и это ни для кого не секрет, условия по оферте лучше. Они имеют ценовую гибкость в силу того, что являются местными производителями. Сейчас единственное, что защищает российских продавцов на маркетплейсах, — на посылки из-за рубежа стоимостью от €200 клиенты должны проходить таможенное оформление и уплачивать пошлину».

В октябре Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары на онлайн-площадках. Как рассказывал “Ъ FM”, российские продавцы встретили такую идею позитивно. Они надеются, что инициатива сделает продукцию из-за рубежа дороже, и так конкуренцию удастся сгладить. Но действительно ли индийские продавцы окажутся в тех же условиях, что и китайские? Глава Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая допускает, что для всех иностранных производителей и селлеров в будущем требования ужесточатся: «Глобально в том, что к нам зайдут еще индийские поставщики с новым товаром, я ничего плохого не вижу. Но российских селлеров эта новость не обрадовала.

Сейчас есть сформировавшаяся тенденция неравных условий работы на маркетплейсах между иностранными и российскими поставщиками. И если, например, условия будут схожи с теми, которые есть для китайцев, а комиссия на маркетплейсах для них порой в два раза ниже, то индийские селлеры могут составить им конкуренцию. Как я понимаю, сейчас им создают мягкие условия для входа, а в перспективе это все должно выровняться.

Что касается удаленности Индии, у нас производители, находящиеся в любом регионе страны, одновременно торгуют по всей ее территории. Если индийские продавцы, например, будут реализовывать свои товары со склада маркетплейса, то неважно, как и когда они его завезут. Если они сами будут организовывать доставку, минуя склад, то их логистические издержки, скорее всего, тоже будут экономически обоснованы. Если им, например, дают лояльные условия по комиссиям, то они покроют расходы на доставку».

Президент России Владимир Путин также заявил, что обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди наращивание импорта индийских товаров на российский рынок. Объемы торговли между странами на начало 2025-го года, по разным оценкам, почти достигли $70 млрд. Пять лет назад они составляли только $8 млрд. Однако рост связан в основном с экспортом российской нефти.

Александра Абанькова