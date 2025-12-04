Путин уверен, что Трамп искренне желает уменьшить потери на Украине

Президент России Владимир Путин обратил внимание на частоту заявлений президента США Дональда Трампа о желании минимизировать потери на Украине. Российский лидер выразил уверенность, что его американский коллега искренен в своих словах.

«Он постоянно говорит о своем желании минимизировать потери, и я уверен, что его искренность настоящая»,— сказал Владимир Путин телеканалу India Today.

Он также заявил, что у него нет сомнений в желании Дональда Трампа урегулировать конфликт. «Более того, по гуманитарным вопросам я уверен, что это один из мотивов действий президента Трампа в этом вопросе»,— отметил российский лидер.

Президент России прибыл в Индию с госвизитом сегодня днем. Это его первая поездка такого формата в Индию с начала боевых действий на Украине. У трапа президента приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны это решение стало неожиданностью.

Визит Владимира Путина в Индию продлится до 5 декабря. Ожидается, что в ходе визита стороны подпишут крупный пакет соглашений в разных сферах.

Анастасия Домбицкая