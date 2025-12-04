В Ярославле открыли памятник на могиле Юрия Ваксмана

В Ярославле на Леонтьевском кладбище открыли памятник Юрию Ваксману, актеру и продюсеру, основателю Камерного театра и кинокомпании «ЯрСинема». Об этом сообщили в музее ярославского театра и кино Ваксман-центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей ярославского театра и кино Ваксман-центр Фото: Музей ярославского театра и кино Ваксман-центр

Монумент включает фрагмент кинопленки с кадрами из лучших фильмов господина Ваксмана. Памятник создан при поддержке российских актеров и продюсеров.

В открытии памятника приняли участие вице-губернатор Андрей Колядин, депутат Госдумы Анатолий Лисицын и предприниматель Олег Жаров. После церемонии гости посетили площадку будущего «Ваксман-центра», который будет музеем ярославского театра и кино.

В «Ваксман-центре» будет театральная экспозиция с декорациями и костюмами из постановок Камерного театра. Гости смогут побывать в гримерке и узнать о работе звукорежиссера и художника по свету. В центре также появится арт-пространство для концертов, мастер-классов и творческих встреч. Отдельный зал будет посвящен истории ярославского кинематографа, включая фильмы, созданные при участии киностудии «ЯрСинема».

Юрий Ваксман (17.06.1961 — 27.03.2024) — российский актер театра и кино, продюсер, ресторатор. Известен по роли Колюни в телесериале «Молодежка» и песни Михаила Круга «Ярославская». Сыграл десятки ролей в кино и театре, основал Ярославский камерный театр. Благодаря созданной им компании «Ярсинема» Ярославль стал постоянной съемочной площадкой для многих российских фильмов и сериалов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Антон Голицын