Кокс смотрит за рубеж

Доходность экспорта российского коксующегося угля на восточном направлении впервые за много месяцев сравнялась с внутренними продажами. К этому привело падение стоимости металлургического сырья в РФ, рост экспортных цен, в том числе за счет спроса в Индии, а также снижение стоимости предоставления вагонов и тарифов на перевалку. Но потенциал дальнейшего увеличения рентабельности экспорта аналитики считают ограниченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки) коксующегося угля верхнего ценового сегмента (марка ГЖ) при экспорте из Кузбасса через Дальний Восток в ноябре превысил 6 тыс. руб. за тонну, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). В результате, по данным аналитиков, этот показатель впервые за много месяцев сравнялся с ценой на внутреннем рынке. Как минимум с сентября 2024 года стоимость коксующегося угля в РФ была выше экспортного нетбэка.

Причина — падение цен на внутреннем рынке из-за сокращения выплавки стали и рост экспортных котировок.

По данным корпорации «Чермет», в январе—октябре производство стали в РФ сократилось на 4,9% год к году, до 56,2 млн тонн. Экспортные цены на металлургический уголь выросли на 25–30% с мая за счет восстановления рентабельности сталеваров в Китае и ужесточения проверок на местных шахтах, что негативно повлияло на добычу в КНР, говорит эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что марки российских коксующихся углей исторически торговались с определенным дисконтом. По его словам, на нетбэке могло сказаться изменение дисконтов, а также снижение стоимости перевалки в портах и укрепление рубля. По данным ЦЦИ, в ноябре ставки перевалки в портах Дальнего Востока снизились на 53% год к году, стоимость предоставления полувагонов упала на 50%.

По данным BigMint, которые приводит портал SteelOrbis, в январе—сентябре РФ увеличила экспорт коксующегося угля на 16%, до 38 млн тонн год к году, за счет поставок в Китай и Индию. Индийские покупатели пользуются конкурентоспособными ценами российских поставщиков для снижения зависимости от импорта австралийского угля, отмечали аналитики. Доля РФ в мировом экспорте за этот период, исходя из данных BigMint, оценивается примерно в 14%.

В 2024 году на Россию приходилось 11% от мировых поставок коксующегося угля (от 375 млн тонн), это четвертое место после Австралии (45%), США (15%) и Монголии (14%).

Стоимость угля на мировом рынке выросла вследствие увеличения спроса как раз в Индии, где с опозданием почти на два месяца завершился дождливый сезон, говорит начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. В ближайшей перспективе, по его словам, именно Индия будет наиболее перспективным направлением для российского экспорта: «В стране строятся новые металлургические комбинаты, а собственного коксующегося угля у Индии мало». Также могут быть интересны Вьетнам, Индонезия, Малайзия, где недавно были введены новые доменные печи, но в этих странах могут быть трудности в связи с санкциями, продолжает аналитик.

Потенциала для дальнейшего роста нетбэка эксперты, впрочем, не видят. «Ставки предоставления полувагонов и перевалки угля уже на минимальных уровнях. Конъюнктура мирового и китайского рынка стального проката под давлением слабого спроса и избытка мощностей по выплавке, что ограничит дальнейший рост цен на уголь для черной металлургии»,— считает Александр Титов.

Хотя в BigMint отмечают, что мировые цены на коксующийся уголь остаются стабильными, несмотря на ухудшение перспектив рынка стали, что обусловлено перебоями с поставками. А задержка перехода к менее интенсивным по выбросам методам производства металла в КНР и более высокая рентабельность доменного производства означает, что спрос на коксующийся уголь в ближайшей перспективе снизится не так резко, как ожидалось, добавляют в компании.

Полина Трифонова