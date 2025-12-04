«Простоквашино» стал самым ожидаемым фильмом новогодних каникул

Социологическая компания «МП Аналитика» изучила предпочтения зрителей к новогоднему кинопоказу. На зимних каникулах россияне прежде всего планируют смотреть три крупных релиза, выходящих 1 января 2026 года, — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашку-2». Лидером стал фильм «Простоквашино»: его готовы посмотреть в первую или вторую очередь 58% респондентов. «Буратино» выбрали 51%, «Чебурашку-2» — 49%.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди городского населения России старше 18 лет. Выборка составила 1506 респондентов из городов с населением свыше 500 тыс. чел.

По данным исследователей, отношение взрослой аудитории крупных городов к семейному кино в целом позитивное: 85% допускают его просмотр, среди бездетных этот показатель составляет 76%. «Простоквашино» оказалось наиболее универсальным проектом: его готовы смотреть и семьи с детьми (63%), и зрители без детей (53%). Интерес объясняют «сильным актерским составом» (15%) и желанием увидеть современную версию знакомой истории (16%). «Буратино» зрителям привлекателен «любовью к исходной истории» (15%), а к «Чебурашке-2» интерес связан с «продолжением истории полюбившегося героя» (43%).

В целом отношение к экранизациям советских сюжетов остается скорее положительным: 55% респондентов поддерживают новые версии, 19% выступают против. Негативно настроенные зрители считают, что «оригинал всегда лучше» и ждут новых сюжетов.

Опрос также зафиксировал портрет регулярного зрителя российского кино: средний возраст 39 лет, доход около 74 тыс. руб., как правило, есть дети. 70% респондентов чаще смотрят российские фильмы в онлайн-кинотеатрах, 27% предпочитают ходить в кино. Исследование проводилось онлайн среди 1506 жителей городов с населением свыше 500 тыс. человек.