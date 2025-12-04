Конкурс «Лидер Пермского края» среди промышленников выиграло АО «Протон-ПМ»

Победителем регионального конкурса «Лидер Пермского края» по направлению «Промышленность» стало АО «Протон-ПМ», основной специализацией которого является производство ракетных двигателей и их составных единиц. Награды из рук губернатора Дмитрия Махонина представители предприятий получили в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. На конкурс «Протон-ПМ» представил проектной «Пермский центр ракетного двигателестроения как драйвер развития промышленного и человеческого потенциала региона». По его итогам пермский завод ввел в эксплуатацию 60,5 тыс. кв. м производственных мощностей, запустил 306 единиц нового оборудования. Это позволило создать в регионе высокотехнологичное производство двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара» и другой перспективной космической техники.

Финалистом стал картонно-бумажный комбинат «Кама» лесопромышленной группы «Свеза». На конкурс компания представила заявку «Кама: выйти за пределы проекта». Она посвящена выпуску импортозамещающего мелованного картона FBB.

В финал также вышло ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» с проектом строительства нового цеха. С 2013 года предприятие производит кабельную продукцию по собственным техническим условиям, используя современные материалы и оборудование, активно работает в рамках программы импортозамещения.

Конкурс «Лидер Пермского края» проходит с 2022 года. Его цель - выявлять и поддерживать организации, которые вносят значительный вклад в развитие региона и реализуют важные для его жителей проекты.