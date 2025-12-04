Особо бумажные дела

Минувшей осенью в Прикамье были созданы две компании, ориентированные на целлюлозно-бумажную промышленность. Совладелец АО «Катэкс-Химпром» Игорь Иванов зарегистрировал ООО «Пермбуммаш», по данным «Ъ-Прикамье», компания намерена построить завод по производству оборудования для отрасли. Еще одна компания (ООО «КУП-Инжиниринг») займется ремонтом такого оборудования, прежде всего, западного производства, с обслуживанием которого есть сложности. Эксперты говорят, что оба проекта будут востребованы, но для их реализации потребуются крупные финансовые вложения.



В Перми зарегистрировано ООО «Пермбуммаш», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания занимается производством и ремонтом машин и оборудования для изготовления бумаги и картона. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Илья Иванов. Владелец 100% долей компании — пермское ООО «Роспласт», основным бенефициаром которого является Игорь Иванов. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество контролирует чуть больше 20% акций производителя химических веществ АО «Камтэкс-Химпром». ООО «Пермбуммаш» зарегистрировано по ул. Соликамской, 293, там же, где и химическое предприятие.

«Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году. Сегодня предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты. Выручка общества в 2024 году составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 504 млн руб.

Игорь Иванов отказался комментировать «Ъ-Прикамье» детали нового проекта. По данным «Ъ-Прикамье», «Пермбуммаш» планирует построить завод, который займется производством оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, сейчас основная часть поставок машин для производства идет из Турции и Китая. «Но весь вопрос в цене и сроках поставок,— поясняет он,— например, для доставки некоторых изделий, покрытых резиновыми компонентами, необходимы теплые фуры, а они сейчас в большом дефиците. Также к производителям из этих стран есть вопросы по качеству металла». Сроки реализации и объем инвестиций в проект собеседник уточнить не смог.

Кроме этого, осенью в Перми было зарегистрировано ООО «Куп-Инжиниринг». Основная сфера деятельности общества — ремонт машин и оборудования. Как следует из данных Rusprofile, учредителями компании являются три иногородних предпринимателя: Алексей Кудров (34%) из Вологодской области, Игорь Усихин (33%) из Калужской области и Александр Плюснин (33%) из Архангельской области. Господин Кудров также выступает гендиректором компании. Уставный капитал ООО — 15 тыс. руб.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Алексей Кудров, компания будет заниматься ремонтом оборудования, прежде всего, западного производства, которое используется на отечественных предприятиях целлюлозно-бумажной и печатной промышленности. «В Прикамье таких крупных предприятий несколько, а всего в России насчитывается около двухсот комбинатов,— объясняет господин Кудров.— Ряд предприятий оказались в ситуации, когда ремонт и сервисное обслуживание иностранного оборудования со стороны производителей было прекращено. Так что поле для работы достаточно широкое». Он отметил также, что компания уже начала работать в других регионах, например на комбинате в Братске.

Отметим, что сейчас на территории Пермского края действует не менее пяти крупных предприятий, связанных с целлюлозно-бумажной и печатной промышленностью. Среди них Пермская целлюлозно-бумажная компания, филиал АО «Гознак», а также ЦБК «Кама» и «Соликамскбумпром».

Директор по развитию АО «Краснокамский завод металлических сеток», вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников говорит, что в основном в России действующее бумагоделательное оборудование было произведено еще в советские годы, а потому требует тщательного обслуживания из-за высокой степени износа. «Значительная часть машин модернизировалась западными компаниями, которые прекратили сервисное обслуживание из-за санкций. Другая часть оборудования, которая завозилась в Россию в последнее время,— это продукты ушедших с российского рынка европейских компаний. Поэтому местный игрок, который мог бы предоставлять сервисное обслуживание целлюлозно-бумажной промышленности, безусловно, приветствуется»,— говорит господин Пищальников. Он отметил, что организация нового производства потребует не только больших финансовых вложений, но и крупных кадровых и временных ресурсов. По его словам, инвестиции в оборудование такого производства начинаются от $25 млн. «Китайские производители сегодня существенно доминируют на рынке. Это даже не конкуренция, а вопрос выживания, поэтому поддержка отечественных компаний сейчас особенно важна»,— добавил он.

Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев, локальное производство оборудования для ЦБП в итоге может быть ориентировано не только на местный рынок, но и на центральные регионы России, которые «уже сталкиваются с необходимостью обновлять свои установки». «Целесообразность предприятия актуальна в плане его удачного географического положения и наличия производственного опыта со стороны учредителей»,— отметил господин Тедеев. Он добавил также, что объем инвестиций в такие предприятия может составлять более 1–2 млрд руб.

