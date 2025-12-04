В Петербурге с начала года на 20% вырос спрос на логистический инвентарь

Спрос на логистическое оборудование в Петербурге в январе-ноябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого города вырос 20%. Спрос на лабораторный инвентарь год к году увеличился на 14%, подсчитали аналитики платформы «Авито». Объем предложения в этих сферах увеличился на 23% и 15% соответственно.

Из лабораторного оборудования покупатели заметнее всего проявляли интерес к весам (+93%), мебели (+56%), стерилизаторам (+55%) и муфельным печам (+48%). Из логистического — к ангарам, резервуаром, морским и грузовым контейнерам, а также к кранам и тележкам.

Кроме того, аналитики отмечают рост спроса на определенные виды промышленного оборудования — станки, электрику, специализированное оборудование, насосы и компрессоры.

Софья Рубачевская