«Неопределенность чревата большими потерями»

Неожиданное приятное решение: премьер-министр Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина в аэропорту. В Кремле сообщили, что не были в курсе — протокол этого не предусматривал. Президент России прибыл в Индию с двухдневным визитом. Ранее в стране прошел российско-индийский бизнес-форум. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главным вопросом на переговорах будет Украина.

Перед началом большого визита Владимир Путин ответил на вопросы телеканала India Today. Немалая часть интервью была посвящена последним переговорам по Украине. Президент России подробно остановился на мирном плане Дональда Трампа, рассказал о том, как США разделили 28 пунктов на четыре — о Донбассе и Новороссии. Официальный комментарий Кремля гласит: в центре внимания поездки президента в Индию будут экономические вопросы. В Нью-Дели проходит российско-индийский бизнес-форум, который открыл замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Среди прочего высокий гость заявил, что закупка индийских товаров — это «стратегический выбор развития отношений между двумя странами». Министр сельского хозяйства Оксана Лут, со своей стороны, отметила, что каждая пятая креветка в нашей стране имеет индийское происхождение.

Индийские товары действительно нужны. В том числе и потому, что Москва очень рассчитывает «отоварить» многочисленные индийские рупии, полученные за нефть. Страны, как известно, перешли к расчетам в национальных валютах. И это, безусловно, прорыв.

Проблема лишь в том, что исторический друг и партнер покупать-то покупает, а вот продавать свое предпочитает за свободно конвертируемые валюты недружественных стран.

Вопрос этот не праздный, он давно требует обсуждения. Впрочем, вернемся к началу. Есть большие основания предполагать, что главной темой переговоров будет именно Украина. Премьер-министр Нарендра Моди в последнее время оказался под большим давлением со стороны Дональда Трампа. Как было сказано выше, страна покупала российскую нефть с большой скидкой. Дела шли хорошо, но пришел новый американский президент и стал требовать все это прекратить, вводить пошлины и другие дискриминационные меры.

Господин Моди не раз пытался помочь в урегулировании конфликта вокруг Украины, однако не всегда это получалось. Теперь ему как минимум хотелось бы знать, как дальше будут развиваться события, возможно, он предложит свою помощь. Неопределенность чревата большими потерями для индийской экономики, которая, как известно, активно развивается. Вот и в космос они летают — нельзя сбавлять темпы в условиях мировой конкуренции. Это грозит негативными последствиями, в том числе в экономической и социальной сферах.

Кроме всего прочего, Китай — сосед и глобальный конкурент — вполне может в такой ситуации оставить за собой региональное лидерство. Отношения между этими странами нельзя назвать безоблачными, несмотря на то, что Моди, как считается, в пику Дональду Трампу приезжал в КНР и демонстрировал дружеские отношения с председателем Си Цзиньпинем. Как бы то ни было, Владимиру Путину и индийскому премьеру будет что обсудить. Визит действительно важный.

Дмитрий Дризе