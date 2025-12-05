В Черноземье 6 декабря будет пасмурно и холодно, от -3°C до +1°C

В субботу, 6 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Осадки ни в одном из регионов не прогнозируются. Температура будет варьироваться от -3°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от 0°C до +1°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер восточный и северо-восточный, до 7 м/с.

В Воронеже также ожидается холодная погода: температура составит от -1°C до 0°C, а ветер — до 3 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит -1°C, вечером поднимется до 0°C, а ночью вернется к показателю -1°C. На протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер до 5 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит -1°С, днем поднимется до 0°С, а ночью опустится до -3°С. Северо-восточный ветер с порывами до 2 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и холодно. Днем температура составит +1°C, а ночью опустится до -2°C. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит 0°С, днем поднимется до +1°C, а ночью опустится до -2°C. Ветер с порывами до 2 м/с.