Россияне направляют на сбережения не более 10% от ежемесячных доходов

Средний объем денежных доходов на душу населения в III квартале 2025 года составил 73 тыс. руб. в месяц. Из этих средств 76% идут на покупку товаров и оплату услуг, 14,5% — на оплату обязательных платежей и взносов. И только 9,5% — на сбережения. Такие данные привел президент СРО НАПФ Сергей Беляков на конференции «Ъ» об итогах года для финансового рынка.

«Мы конкурируем со всеми коллегами — страховые компании, пенсионные фонды, кредитные организации, брокерские компании — за 7 тыс. руб. в среднем по стране. За 7 тыс. руб! Понятно, что особняком стоит Москва. Если вычистить статистику по структуре доходов и структуре расходов от Москвы, то цифры будут другими», — сказал господин Беляков.

По данным Росстата, средний объем денежных доходов на душу населения во II квартале 2025 года составили 53,9 тыс. руб. в месяц, что на 19,6% больше, чем во II квартале 2024 года. Реальные располагаемые доходы увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.