Опера на ринге, Pupo, завершение фестиваля «Дягилев P.S.» и спектакль-фламенко «Фрида»

Первая декада декабря в Петербурге, хоть и отмечена кратким световым днем, ярко подсвечена событиями культурного календаря. В преддверии зимы город предлагает насыщенную программу: от классических концертов и гала-вечеров балета до брутальных спортивных коллабораций и ностальгических выступлений легенд отечественной и зарубежной эстрады. Выбрать самое интересное на ближайшие дни читателям поможет традиционная пятничная афиша «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts

Концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus Concerts пройдет 5 декабря в соборе Петрикирхе. В программе — сочинения двух великих композиторов, исполненные на органе и рояле. Произведения Моцарта и Шопена прозвучат в аутентичной атмосфере, созданной тысячами свечей в интерьере исторического собора. В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Найк Борзов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец Найк Борзов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Найк Борзов выступит с большим сольным концертом 6 декабря в клубе A2. Певец и композитор, считающийся одним из родоначальников инди-движения в России, представит программу своих основных хитов, включая легендарные «Лошадку» и «Верхом на звезде», а также песни с культовых альбомов «Супермен» и «Заноза». Его уникальный вокал и живое звучание обещают создать в зале особую, теплую атмосферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Валерий Сюткин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Певец Валерий Сюткин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Валерий Сюткин с группой «Рок-н-ролл Бэнд» даст свой единственный зимний концерт в Петербурге 7 декабря в клубе «Космонавт». В программе — знаковые хиты разных лет, от «Стильного оранжевого галстука» до «Дороги в облака», исполненные с фирменным шармом и праздничным настроением. Выступление станет ностальгическим путешествием по музыке, которую поклонники любят уже более тридцати лет.

Спектакль «Митина любовь» по повести Ивана Бунина будет представлен 8 декабря на сцене Театра имени Ленсовета. В постановке режиссера Владислава Наставшева историю о мучительной любви студента и начинающей актрисы сыграют Аня Чиповская и Андрей Мартынов. Режиссер, выступающий также автором инсценировки, композитором и художником, создает многоплановое высказывание о природе чувств, добавляя в классический текст музыкальные фрагменты. Спектакль исследует тему любви как стихии и роковой силы, оставаясь верным духу бунинской прозы.

Фестиваль «Дягилев P.S.» представит 9 декабря оперу Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Нижегородского театра оперы и балета. Премьера спектакля, созданного в 2024 году, пройдет в Петербурге впервые. Среди исполнителей одного из самых известных зингшпилей композитора — оркестр La Voce Strumentale под руководством дирижера Дмитрия Синьковского и сопрано Надежда Павлова, одна из главных звезд российской оперной сцены. «Спектакль — греза о любви, но с кем? Главный персонаж не паша Селим во плоти, а зачарованный Остров-Сад с таинственным голосом его властелина. Аромат Сада любви дурманит, затягивает в объятия. Это миг полета мечты…» — говорит режиссер Екатерина Одегова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гала-концерт звезд мирового балета «Преемственность традиций»

Фото: предоставленно организаторами Гала-концерт звезд мирового балета «Преемственность традиций»

Фото: предоставленно организаторами

Гала-концерт звезд мирового балета «Преемственность традиций» состоится 9 декабря на исторической сцене Александринского театра в рамках проекта «Театральный туризм Санкт-Петербурга». В программе — лучшие фрагменты из классических балетов в исполнении именитых артистов и многообещающих солистов. На сцену выйдут народный артист России Фарух Рузиматов, прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, первый солист Мариинского театра Роман Беляков, прима-балерина Оксана Скорик, а также другие артисты ведущих театров Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель, драматург и сценарист Ирада Берг

Фото: предоставленно организаторами Писатель, драматург и сценарист Ирада Берг

Фото: предоставленно организаторами

Презентация нового сборника рассказов и пьес Ирады Берг «Другой сценарий» пройдет 10 декабря в «Доме книги» на Невском проспекте. Книга представляет собой собрание историй о любви, выборе и переломных моментах, действие которых разворачивается на фоне Санкт-Петербурга и Парижа. Писатель, драматург и сценарист, автор романа «Contione — Встреча» и пьес, поставленных на сценах ведущих театров, представит свою работу в рамках собственного литературного проекта «Чтения со смыслом». Мероприятие станет поводом поговорить о переменах и возможностях, которые скрыты в повседневной жизни.

В КСК «Арена» 11 декабря в рамках VIII Международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» состоится вечер боев К-1 «Ультиматум удара», где профессиональный спорт впервые встретится с оперным искусством. Откроет турнир выступление солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, которые исполнят гимн России. Далее в программе — боксерские поединки, схватки по киокушин-каратэ и боям по правилам К-1. Концертная часть будет посвящена музыке Петра Чайковского: арии из его опер прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов-вокалистов. Перед ключевыми поединками пройдут поэтические выступления актеров петербургских театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Нина Шацкая

Фото: Алексей Антоненко Певица Нина Шацкая

Фото: Алексей Антоненко

Певица Нина Шацкая выступит с джазовым трио 11 декабря в Джаз-клубе Игоря Бутмана. Известная исполнительница русского романса и участница телепроектов «Голос» и «Три аккорда» представит программу «В джазовых тонах», в которой традиционные произведения обретут современное звучание. Ее фирменный стиль — синтез классического романса и джазовой импровизации — раскроется в камерном формате мини-спектакля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Пупо

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Пупо

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, 11 декабря, итальянский певец Pupo (Энцо Гинанни) выступит в концертном зале «Лахта Холл» с программой «Из Италии с любовью. Лучшие хиты». Легенда итальянской эстрады, чьи песни стали саундтреком для целых поколений, вновь привезет в Петербург тепло южного солнца. Начав карьеру в 1975 году, всемирную славу артист обрел после выхода хитов «Ciao» и «Gelato al cioccolato» в конце 1970-х. Трехкратный участник фестиваля в Сан-Ремо, он покорил и советского зрителя, впервые выступив в СССР в 1985 году. В его репертуаре не только итальянские шлягеры, включая написанный им для группы Ricchi e Poveri хит «Sara perche ti amo», но и песни на русском языке. Концерт станет яркой ностальгической встречей с голосом, знакомым миллионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского

Фото: Impulse Orchestra Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского

Фото: Impulse Orchestra

Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского представит 12 декабря в концертном зале «Колизей Арена» программу, посвященную легендам мировой музыки. В этот вечер прозвучат хиты двух культовых «четверок»: The Beatles и ABBA. Музыка ливерпульской группы, ставшая феноменом XX века и породившая битломанию, и жизнеутверждающие шлягеры шведского квартета будут исполнены в симфонических аранжировках. Концерт станет ностальгическим путешествием по мелодиям, которые знают и любят слушатели всех поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт-сказка «Хрустальный Щелкунчик»

Фото: предоставленно организаторами Концерт-сказка «Хрустальный Щелкунчик»

Фото: предоставленно организаторами

Концерт-сказку «Хрустальный Щелкунчик» представит 12 декабря во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга музыкант Александр Лемешев. Вместе с драматической актрисой Еленой Виноградовой и пианисткой Анастасией Мазанкиной он исполнит знаменитые фрагменты из балета Петра Чайковского на стеклянной арфе — старинном инструменте, чьи чарующие звуки рождаются от прикосновения к хрустальным бокалам. Этот особый проект, созданный артистом для знакомства детей с классической музыкой, перенесет зрителей в волшебный мир сказки Гофмана, раскрывая знакомые мелодии в новом, удивительном звучании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-фламенко «Фрида»

Фото: предоставленно организаторами Спектакль-фламенко «Фрида»

Фото: предоставленно организаторами

Спектакль-фламенко «Фрида» будет показан 13 декабря на сцене «Колизей Арена». Постановка режиссера Натальи Зайковой, вдохновленная жизнью и творчеством мексиканской художницы Фриды Кало, представляет собой синтез танца, живой музыки и авторского видеоряда. За 14 лет спектакль с успехом прошел в десятках городов России и за рубежом, собрав множество восторженных отзывов. В составе труппы — ведущие российские исполнители фламенко: танцоры Наталья Зайкова и Константин Фролов, вокалистка Татьяна Шишкова, гитаристы Владимир Слободин и Алексей Парфенов, перкуссионист Сергей Коняев и пианист Вячеслав Кусков.

Еще одна постановка «Щелкунчика» будет представлена 13 декабря в «Колизей Арене». В постановке Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского знакомая сказка Гофмана оживет в классической хореографии Елизаветы Меньшиковой, созданной по либретто Мариуса Петипа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Русские музыкальные сезоны»

Фото: Святослав Буньков Концерт «Русские музыкальные сезоны»

Фото: Святослав Буньков

Проект «Русские музыкальные сезоны» представит 13 декабря в историческом пространстве «Преображенского двора» на Литейном проспекте концерт «Рождественская классика в ночи». В программе — известные классические произведения, связанные с темой зимних праздников, в исполнении солистов ведущих театров Петербурга и маэстро-пианиста. Мероприятие в здании бывших казарм Лейб-гвардии станет эстетическим путешествием, сочетающим музыкальное торжество с атмосферой предстоящего Рождества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллектив «Гудтаймс»

Фото: Гудтаймс Коллектив «Гудтаймс»

Фото: Гудтаймс

Коллектив «Гудтаймс» — победитель в номинации «группа года» по версии «Нашего радио» — выступит 13 декабря в клубе «Космонавт». Их называют «отцами фитнес-рока», ставшими живой легендой отечественной сцены. Музыканты представят большую сольную программу, в рамках которой зрителей ждет яркое шоу с зажигательными танцами и исполнением главных хитов, проверенных многими годами выступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Воскресение»

Фото: Группа «Воскресение» Группа «Воскресение»

Фото: Группа «Воскресение»

Группа «Воскресение» даст специальный акустический концерт 14 декабря также в клубе «Космонавт», завершая свой масштабный тур по стране. Это будет последняя в уходящем году возможность услышать песни из золотого фонда отечественного рока в камерном звучании, без электрогитар. В программе прозвучат как хиты, ставшие поистине народными, так и новые произведения лидера группы Алексея Романова.

Премьера документального фильма о балете «Быстрые свидания», завершающего творческую лабораторию «Пиши балет», станет финалом XVI фестиваля «Дягилев. P.S.» 14 декабря. Проект, реализованный совместно с Союзом композиторов России и «Урал Оперой» при поддержке Министерства культуры, посвящен созданию новой музыки для современного танца. Фильм представит итоги этой работы, а также планы на следующий сезон, подводя черту под программой фестиваля этого года.

Подготовил Артемий Чулков